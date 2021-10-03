台東最美星空音樂會　國際級金曲團隊獻聲海端

▲台東最美星空音樂會，樂團帶來精彩的演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

深受觀眾期待的「台東最美星空音樂會」10月1日晚間在海端鄉布農族文化館登場，由金曲最佳演唱獎組合尋人啟事和在地團隊東布青樂團，以動人美聲點綴靜謐海端小鎮，活動現場也邀請民眾響應ISO20121永續性活動管理系統國際認證，一同推動台東永續觀光。

台東最美星空音樂會在10月輪番上陣，演出陣容場場精彩，繼卑南場與綠島場之後，縱谷地區首場的海端場次，由台東在地青年組成的「東布青樂團」，以及獲得本屆金曲獎最佳演唱組合獎及國際大獎肯定的「尋人啟事」人聲樂團帶來精彩的演出，讓民眾於群山圍繞中，在星空下聆聽動人的原民音樂和國際級美聲表演，收穫台東獨有的星空回憶。現場來自台中的黃姓名眾表示，自己是大學應屆畢業生，因疫情無法出國，便和三五好友相約來到台東，參與今天的最美星空音樂會活動後，印象最深刻的就是暗燈儀式帶來的震撼還有星空下享受音樂的感動，是一趟畢生難忘的畢旅體驗！



台東縣府交觀處指出，第4年舉辦的「台東最美星空系列活動」，是台東「慢經濟」的代表活動，將台東有機元素「星空」創價加值成為具有代表性的商品，在觀光發展與環境永續中取得平衡。今年縣府更特別向BSI英國標準協會申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，在活動現場融入減塑、減碳、環保等永續概念，響應使用綠色能源、宣導光害教育，活動邀卡與海報文宣也改為使用電子EDM，許多貴賓表示雖然不習慣，但是很認同這樣的做法，讓活動在社會、經濟及環境生態取得平衡，降低負面衝擊。



台東最美星空音樂會進入倒數，最後兩場將在10月9日(六)及10月23日(六)分別於關山親水公園和延平舊鹿鳴橋遊憩區舉辦，邀請到星光好聲音李千那、盧學叡和SE里山合奏團以及Buklavu (布古拉夫)文化藝術團和親愛愛樂弦樂團帶來精彩的音樂演出。縣府也呼籲參與民眾配合現場實聯制、入場量測體溫、全程配戴口罩與全面禁止飲食等防疫措施，安心追「星」，享受台東最美星空。更多活動資訊，請上Facebook【台東最美星空】；IG搜尋starrytaitung_！