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2021全台首場馬拉松　綠島火燒島大哥路跑開跑

▲台東縣長饒慶鈴為2021火燒島之見鬼了大哥路跑，半程馬拉松優勝選手頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴為2021火燒島之見鬼了大哥路跑，半程馬拉松優勝選手頒獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）　

記者楊漢聲／台東報導

今年全台首場馬拉松-綠島火燒島馬拉松賽，3日清晨在綠島人權公園紀念碑前開跑，吸引近500位參加，還有不少是居住在台灣的外國友人，台東縣長饒慶鈴特地到現場為參賽選手加油打氣，並為獲獎選手頒獎。饒慶鈴表示，由於疫情趨緩，綠島鄉公所遵守防疫措施辦理路跑，不過選手仍踴躍參與，非常的感動，綠島擁有絕美海景及離島特色，是台東重要的觀光據點，歡迎民眾透過路跑等活動，深度體驗綠島的海陸生態之美。

「2021火燒島之見鬼了大哥路跑＆綠島創意美食展」由鄉長謝賢裕、縣議員李數姹等人鳴笛開跑，近500位參加者在鳴槍後開跑，湛藍天空及深邃海洋「台東藍」陪伴下進行全台首場疫後馬拉松。

饒慶鈴受邀為半程馬拉松優勝選手頒獎，她表示，為了讓旅客及居民擁有更順暢的交通環境，台東縣府爭取經費投入約2.7億元進行環島公路瓶頸路段改善，包括綠島北端的環島公路拓寬工程，從中寮經柴口到公館西段，總長度約1.6公里，目前此工程順利進行中，先施作聯外排水，預計11月起全面闢建道路；另外也辦理南寮大街改善工程，原於今年初動工，配合地方居民反映旺季施工恐衝擊生計，因此延後辦理，已預訂於4日復工。兩項工程皆預計明年2月左右完工，相信完成時可進一步提升綠島鄉交通和觀光旅遊品質。

饒慶鈴也提到，火燒島馬拉松賽自2011年辦理以來，今年已邁入第10年，因受疫情影響，報名人數較往年遞減，但仍有近500位選手在疫情趨緩後繼續支持火燒島馬拉松賽事，其中台灣大腳丫長跑協會更團報了41位選手、住台灣日本藉6位選手、美國藉1位選手與馬拉西亞藉1位選手，其中有3位日本選手都是第二次參賽，顯見此賽事深受國內外知名路跑好友的關注和喜愛。

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