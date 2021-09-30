關心離島交通　饒慶鈴視察蘭嶼多座碼頭及部落道路工程

▲台東縣長饒慶鈴(左2)關心離島交通。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴重視蘭嶼地方建設，29日下午率相關局處前往蘭嶼，並與當地黃碧妹議員一連兩天一同視察漁人、紅頭、野銀及東清等簡易碼頭、東清部落道路工程等，聽取部落居民們的需求。

當地族人提出因簡易碼頭受歷次颱風大浪侵蝕，導致部份碼頭下方有掏空現象、以及碼頭船隻使用量增加，造成港池及泊地不敷使用等情況，另東清部落有居民因無道路進出，長期由東清國小後門進出，疫情期間東清國小重視師生安全，不開放校園，居民改由田埂出入，造成諸多不便，盼縣府能解決道路工程問題。



饒慶鈴表示，交通為實業之母，自上任來都非常重視台東縣建設發展，目前縣府積極拓展陸路建設，包含太平溪一路通、台東-卑南及大豐地區一路通、綠島環島公路及縱谷、海岸線一路通等，海路建設也同樣關切，尤其目前富岡漁港建設已如火如荼展開，預計後年完工，朝向國際觀光港口邁進。而昨、今一連兩天前往蘭嶼關心多座簡易碼頭，要讓日後蘭嶼的公共建設能更貼切在地居民的使用需求及安全性。



饒慶鈴提及，對於東清部落道路工程問題應與校園安全併同考量，但對於部落居民道路出入的需求也不能忽視，將會協調整合各單位解決方案，給予居民安全回家及便利的道路。