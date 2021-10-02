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鄉民公認「最假掰防疫政策」是它　狂喊：一堆人沒遵守，該撤了

▲▼本土疫情持續趨緩。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲本土疫情持續趨緩。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情趨緩，政府訂立的許多防疫政策仍需持續遵守。不過，就有網友指出，比起解除口罩，為何不考慮解除簡訊實聯制掃QRCode，他認為該制度並沒有發揮作用，且還忙死商家「到底為什麼還留著？」貼文一出立刻掀起許多網友認同直「我看九成都沒掃了，該撤了」。

有一名網友今（2日）在PTT八卦版發文指出，「比起解除口罩，為什麼不考慮實聯制的解除？很多店家超商已經夠忙翻天還要盯著顧客有沒有實聯制通報，而對於一般民眾出入商家還要翻手機拍攝，但有的店員根本就懶得管你有沒有實聯制，遇到趕時間的時候真的很不爽。」

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▲▼有網友發文直言，「可以考慮取消實聯制了嘛？」（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲有網友發文直言，「可以考慮取消實聯制了嘛？」（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

該網友認為，「重點是實聯制到現在根本沒發揮任何作用了吧！」還有之前公布的確診足跡，真的有人被通知周圍有確診的嗎？也沒有啊，那實聯制還留著幹什麼？」

貼文曝光後，還有網友回文表示，「現在都是進店門，拿手機在店員面前晃一下，貌似有掃實名制就好，最好跟店員離3公尺，他還有鷹眼可以馬上看到你手機簡訊內容，大家都在演演戲而已，心照不宣，像某連鎖超市一開始還有派人在門口檢查實名制，現在也直接撤掉人員了。」

▲▼鄉民齊砲轟實聯制，「完全無用的東西，早該撤了」。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲不少鄉民認為，「實聯制是完全無用的東西，早該撤了」。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友紛紛回應，「手機的字體那麼小，很多店員也只是假裝看一下」、「我看九成都沒掃了，該撤了」、「南部早就沒再管了」、「老實說根本就應付了事，已經失去意義了」、「完全無用的東西，早該撤了」、「實名制真的浪費時間，有個X用」、「拉不下臉取消的智障政策」、「那個手寫紙本才好笑，一堆英文名，然後電話根本潦草到看不懂」、「很多地方名存實亡，沒刷也沒在管了」；不過仍有部分網友認為不該抱僥倖心態面對疫情，「台灣能走到防疫鬆綁是靠99%的人努力配合」、「你不怕被罰就別掃啊」、「Costco很認真地檢查，還會對號碼」。

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