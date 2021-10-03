國慶影片「玉山誤植成瑞士山」　外交部道歉了

▲國慶紀念影片修正版本。（圖／翻攝外交部youtube頻道）



記者黃巈禾／台北報導

國慶日即將到來，外交部推出國慶文宣影音短片《2021，台灣有你》，卻將玉山空拍照誤植成瑞士阿彭策山區。外交部3日道歉，並表示接獲民眾反映後，即向製作廠商查證，經確認畫面誤植後，外交部立即於同日（10月2日）全面更新國慶影片相關畫面、同步更新13種語言版本，並已通知駐外館處使用新影片連結。



對於國慶影片製作與審查過程中的疏失，外交部表示，向國人表達誠摯道歉之意，並檢討追究相關責任，感謝民眾對於國慶影片的關注及熱心提醒，未來會秉持積極任事、精益求精的精神，嚴格監督台灣意象影片的製作品質及內容，也歡迎各界持續提供外交部建言。

承攬攝製《2021，台灣有你》的阿賴耶電影有限公司，針對將瑞士的Appenzell山區誤植為台灣玉山主峰表示，今年是很特殊的一年，希望透過《2021，台灣有你》這部影片，在短短的 6 分鐘內，承載對全體台灣人與友好國家援助台灣的感謝之情，同時從海量的素材中精選出最能呈現台灣真誠、良善、美好一面的影像。

阿賴耶電影有限公司指出，由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士的 Appenzell 山區空拍影像與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植，造成最後將誤植Appenzell 山區的影片公開上線發表，呈現在民眾眼前。



阿賴耶電影有限公司提到，在本片的製作過程中，外交部給了很大的創作空間並非常尊重專業，然而卻因一時的疏漏不察而導致這種錯誤，造成外交部的困擾，為此感到非常抱歉，謹此致上歉意，希望社會大眾能原諒他們的失誤，並抽空花一點時間觀賞，感受這部影片所希望傳達「台灣是世界上一股良善力量」的台灣精神。

另外，阿賴耶電影有限公司表示，非常感謝熱心的台灣專業山友協助指出錯誤，其不僅能分辨出兩座山脈在相似素材中的差異，竟然還能辨識出遭誤植的是瑞士的Appenzell山脈，由此可見台灣作為山脈國家，山友們對山的熱愛與專業程度，也希望在政府「山林解禁」之後，全世界的山友能前來拜訪台灣的百岳。