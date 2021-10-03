國慶影片出大包　玉山空拍畫面竟變成瑞士高山

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶影片出大包　玉山空拍畫面變成瑞士高山　外交部緊急修正

▲▼外交部緊急上傳修正後的國慶紀念影片。（圖／翻攝外交部youtube頻道）

▲國慶紀念影片修正版本。（圖／翻攝外交部youtube頻道）

記者杜冠霖／台北報導

雙十國慶將至，外交部近日製作題為「2021，台灣有你」（2021—Taiwan, Bringing People Together）短片，但片使用玉山主峰的空拍畫面，被發現其實是瑞士阿彭策山區。對此，外交部副發言人崔靜麟3日表示，為避免任何誤會及加強辨識度，已經替換其他不同的玉山主峰畫面，並於同日完成全面更新國慶影片相關畫面，以及13種語言版本的影片。

有關今年外交部製作的國慶短片，內含「健康台灣、抗疫有你」、「民主台灣、守護有你」、「創新台灣、共榮有你」及「文化台灣、傳承有你」四個單元，向國際社會介紹台灣在抗疫、民主外交、經濟及文化領域的成果與動人故事。

在畫面的取用上，除了總統蔡英文致詞、疫苗施打、101煙火施放、2020東京奧運選手、同志大遊行等畫面外，也使用了極具象徵性的玉山主峰畫面；不過，畫面卻誤植成瑞士知名的的阿彭策山區。

對此，崔靜麟表示，熱心民眾10月2日反映，今年國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面疑似誤植為瑞士的阿爾卑斯山。他強調，為避免任何誤會及加強辨識度，外交部已經替換其他不同的玉山主峰畫面，並於同日完成全面更新國慶影片相關畫面，以及13種語言版本的影片。

崔靜麟指出，外交部誠摯感謝民眾對國慶影片的關注及熱心提醒，未來也會持續精進國慶影片的製作品質及內容，秉持積極任事、精益求精的精神，繼續製作介紹台灣壯麗山河及動人故事的影片，將台灣人民的聲音傳遞到世界每個角落。

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