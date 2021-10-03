「永居權」要脅專騙旅日華僑　8年級情侶檔操盤得手6百萬

▲刑事局國際刑警科專案小組兵分多路、在嘉義台南查獲黃姓情侶檔主持台日跨境詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警表示：近年來海外發生多起歹徒假冒國際快遞公司寄發違禁違法物品，並以外交領館人員、大陸公安或台灣檢警鎖定旅日大陸、台灣民眾進行假檢警詐騙。歹徒看準不少華僑旅日多年為取得日本「永居權」不得有刑事犯罪紀錄規定，要求對方匯出保證金供假檢警調查，從今年1月迄今成功詐騙近2千萬日幣（約折合新台幣600萬元），警方收網逮捕13名該詐騙機房成員，其中主持人居然是一對8年級情侶檔！

▲刑事局國際刑警科專案小組兵分多路、在嘉義台南查獲黃姓情侶檔主持台日跨境詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警與台灣駐日經濟文化代表處、日本警察廳、東京警視廳、台中市刑警大隊、台南市第四、第五警分局、高雄市左營警分局、屏東縣潮州警分局共組專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。

▲刑事局國際刑警科專案小組兵分多路、在嘉義台南查獲黃姓情侶檔主持台日跨境詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現多起被害人均收到歹徒來電，假冒駐日領使人員指稱其跨國運送違禁品包裹，然後再假冒台灣檢警、大陸公安要求配合辦案，否則將會有刑事紀錄，無法申請日本「永居權」。

警方指出，日本永久居留權需要在當地居住10年以上，並獲日本戶政外交機關審核沒有犯罪紀錄方可申請；詐騙集團也鎖定這點用來詐騙旅日台陸僑民，這些華僑多恐影響「永居權」申請多乖乖配合匯款、被害人粗估達數十人、台日警方動員近百人偵辦此案。

▲刑事局國際刑警科專案小組兵分多路、在嘉義台南查獲黃姓情侶檔主持台日跨境詐騙機房 。（圖／記者張君豪翻攝）

台警在今年9月初鎖定黃姓主嫌（30歲、詐欺前科）及吳姓女友（22歲、經查無前科）涉嫌在背後經營台日跨境詐騙機房，並透過詐騙電話讓被害人把現金匯往香港的人頭帳戶後，再透過網銀跨境匯款。

警方查出兩人在2020年前均有搭機前往東歐、杜拜及其他國家紀錄，懷疑他們已是經營跨國詐欺機房的老手，但黃嫌落網否認主持跨國詐欺機房，辯稱自己僅是被聘僱來看守機房的菜鳥，「我剛入行還在學」。

警方9日行動逮捕包含黃姓情侶檔共13名詐騙機房成員到案，並當場查扣筆記型電腦7台、手機44支、wifi分享器7台、新台幣外幣贓款約8萬餘元、自小客車2台等贓證物；由於該集團團夥落網後拒絕吐實供出上游藏鏡人，警方訊後依詐欺罪嫌移送台南地檢署、檢察官複訊後13人均聲押獲准。

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