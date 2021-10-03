被害妄想男駕車狠撞！無辜工人終日臥床　判賠1913萬



▲林姓男子前年9月開車衝撞吳姓工人還逃逸。（圖／達志／示意圖）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄林姓男子因患有被害妄想等精神疾病，卻未按時服藥，2019年9月間他幻想國小同學遭殺害後，被棄屍在預拌混凝土車內。隔天一早他就開車到高雄前鎮區一帶的工地，看到正在過斑馬線的吳姓工人，竟駕車衝撞、輾壓，工人雖躲過死劫，但多處受傷得終生臥床，吳男家屬提民事求償，高雄地方法院判林男得賠償吳男1913餘萬元，可上訴。

判決指出，林男前年9月16日早上8時許，開車在高雄市前鎮區文林街與新光路口處停等，見吳姓工人徒步行經該處，竟開車撞倒他還拖行，同事目擊趕緊通報救護車到場將人送醫急救。

雖然吳男躲過死劫，但受有低血容性休克合併貧血、右側第1至12肋骨及左側第4至9肋骨骨折合併氣血胸、胸骨骨折、粉碎性骨盆骨折、第5至7胸椎後棘突骨折、顏面、四肢及右後背至腰部擦挫傷、右腰撕裂傷、肋骨骨折、膀胱破裂、骨盆開放性骨折、右肱骨開放性骨折、小腸潰瘍性穿孔等傷。

林姓男子則稱被害妄想、幻聽等精神疾病發作，妄想國小同學遭人殺害並棄屍於預拌混凝土車內，才在前鎮區一帶尋找工地及裝有國小同學之預拌混凝土車，始有多次闖紅燈、逆向行駛、忽快忽慢、看到吳姓工人徒步行經路口行人穿越道，因精神錯亂而妄想「國小同學遭棄屍於混凝土車」、「吳向我點頭示意自己讓我撞」。

法院審理時，男子坦承不諱，法院將男子送鑑定，認為他犯案時深受精神疾病影響，導致辨識行為違法能力顯著降低，因此減刑，一二審都將他判處有期徒刑7年6月，並於執行完畢後施以監護5年。全案再上訴，最高法院於今年7月駁回上訴定讞。

民事部分，家屬依吳姓工人平均餘命還有41多年，未來得終日臥床，均需由父母全日照顧，因此以每日2千元的看護費計算，要求3千多萬，加上勞動能力損失計693萬元，以及精神慰撫金300萬元，求償共約4千多萬。

高雄地方法院計算後，看護費部分認為以1669餘萬元較為適當，勞動力減損部分依最低工資計算，減少54%，每月金額為1萬2千多元，一共應賠246餘萬元，精神慰撫金考量雙方身分、經濟能力等，則以110萬元計算為合理，扣除保險後，合計林男應賠償吳男1913萬元。可上訴。

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