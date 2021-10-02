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快訊／黃牌重機過彎失控衝對向撞休旅車　20歲男騎士骨折慘摔躺地

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區台二甲線（陽金公路）1日晚上9時許發生一起意外車禍！一名20多歲高姓男子騎乘一台黃牌重型機車，行經台二甲線2.9公里處時，疑因過彎不慎衝對向車道，與休旅車迎面撞上，機車零件噴飛散落一地，男騎士則被彈飛數公尺外慘摔躺地；警消獲報趕抵時，發現男騎士意識清楚，身上多處擦挫傷，左手臂、右手腕骨折，救護車將人緊急送往基隆長庚醫院救治，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

▲黃牌重機過彎失控衝對向撞休旅車 20歲男騎士左右骨折慘摔躺地。（圖／記者郭世賢攝）

▲黃牌重機過彎失控衝對向撞休旅車，20歲男騎士手骨折慘摔躺地。（圖／記者郭世賢攝，下同）

1日晚上9時許，1名20多歲高姓男子騎一輛黃牌重機，身著防摔衣等裝備從台二甲線（陽金公路）往金山方向行駛，另1名30多歲洪姓女子駕駛一輛白色休旅車與副駕駛老公，則朝台北方向前進。

黃牌重機疑似過彎不慎而衝到對向車道，休旅車因閃避不及，2車因此迎面撞上，強大撞擊力道，重機車零件瞬間噴散一地，男騎士則被甩飛到數公尺外，現場畫面怵目驚心。

▲黃牌重機過彎失控衝對向撞休旅車 20歲男騎士左右骨折慘摔躺地。（圖／記者郭世賢攝）

▲2車因此迎面撞上，強大撞擊力道，重機車零件瞬間噴散一地。

新北市消防局21時43分獲報趕抵現場，發現男騎士倒臥在地，救護人員初步檢視男騎士傷勢，意識清楚，身上有多處擦挫傷，左手臂、右手腕骨折，連忙將他送往基隆長庚醫院救治；白色休旅車內夫妻僅受到驚嚇，未受傷送醫，雙方駕駛均無酒駕情事，現場轉彎處並無監視器，警方正進一步調查釐清車禍原因。

高姓男子騎乘的黃牌重機Kawasaki Ninja 400，新車價：28.8萬，引擎形式：水冷四行程並列雙缸4V DOHC，排氣量：399cc，車重：168kg，變速形式：六速鏈傳；每小時0至100公里加速僅需4.926秒。

▲黃牌重機過彎失控衝對向撞休旅車 20歲男騎士左右骨折慘摔躺地。（圖／記者郭世賢攝）

▲男騎士被彈飛數公尺外慘摔躺地，意識清楚，身上多處擦挫傷，左手臂、右手腕骨折。

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