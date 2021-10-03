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賓士男酒駕撞路邊車！車頭毀爆胎還繼續開　逃1公里+50公尺被逮

▲鼓山酒後肇逃 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲監視器拍下男子撞上路邊車輛後車頭也被撞毀，竟還繼續往前開  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名62歲的吳姓男子酒後開車，行經鼓山區青海路與美術東四路，追撞停於路邊的車後，還繼續開著損壞的賓士往前行駛，開了約1公里才停下休息，並下車走了50公尺，警方獲報趕到肇事地點，並以監視器追到人，對他進行酒測有酒精反應，將人帶回派出所偵訊，並依涉嫌公共危險罪等罪嫌送辦。

▲鼓山酒後肇逃 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲停在路旁的小客車無辜被撞  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方於3日凌晨3時多，接獲青海路與美術東四路有車禍發生，但到達時卻沒發現肇事車輛，經調閱監視器才發現這輛車已經到1公里遠的河西一路，並於離車子的50公尺外找到人。從監視器可看見，這輛車先在路上左右飄移，接著就撞上停在路邊的小客車，被撞的白色小客車車尾嚴重被撞壞，而從另外一個角度看，肇事駕駛竟還能繼續開著爆胎撞毀的車繼續前進。

▲鼓山酒後肇逃 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲駕駛酒後開車，撞到路旁車輛，自己的車頭也被撞毀  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名62歲的吳姓駕駛，坦承車是他開的，稱當時精神不濟想睡覺，警方進行酒測發現有酒精反應，雖未超標，但還是將人帶回派出所偵訊，依並依涉嫌公共危險罪等罪嫌送辦。

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