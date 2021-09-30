落魄角頭半夜闖民宅亮槍「我要拿東西」　冰箱後搜出藏槍慘了

記者郭世賢／基隆報導

綽號「西瓜」的 黑道張姓男子，在基隆市因為妨害安寧案，民眾報警有人拿出槍枝闖入民宅。警方火速趕抵，在屋內搜出改造槍彈；警訊依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送基隆地檢署偵辦。

▲亮槍半夜闖民宅別人租住處叫囂，警上門冰箱旁搜出藏槍落網。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

29日凌晨4時許，有竊盜等多項前科的50歲的張男，要回原暖暖區金華街租屋處拿未帶走東西，後來承租的楊女發現是張男，開了門但不讓他進屋，張男便持槍向女叫囂硬闖，民眾乃通報基隆市八堵派出所「鄰居大清早吵不停」。

所長胡穎豪率警員與偵查隊分隊長盧順正率值日小隊長鄭宇峰等幹員趕抵現場；經楊女同意搜索後，在屋內冰箱後面果然發現藏有一把改造手槍與5顆子彈藍色格紋袋，經初步勘驗改造槍枝，具有殺傷力。

經查張男「西瓜」原是萬華頭北厝幫的角頭，10多年前染毒到處惹事，遭大哥驅逐出幫。被逐出後雖然生活落魄，但為了面子，常帶著雙槍趴趴走，日前萬華警方循線在新北市逮捕張男，起獲2把制式手槍及55發子彈，想不到這回他又因持槍被逮。

▲▼警方在屋內冰箱後面，發現一把改造手槍與5顆子彈藍色格紋袋。

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