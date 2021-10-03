陸限電引爆連鎖效應！外媒：大宗商品市場面臨震盪

▲陸多省限電，大量工廠被迫停產。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸大規模限電導致眾多工廠限產、停產，大宗商品的供應也陷入緊張，《彭博社》日前報導，隨著主要工業省份的電力限制加強，從鋁到鋼的金屬生產數月來一直停滯，現在生產高端商品的工廠也開始感到壓力，更糟糕的是，能源緊縮正蔓延至最令北京警惕的領域－食品業。

大豆、化肥

報導提到，確保中國14億人吃飽是國家的當務之急，但電力短缺迫使北方地區的大豆加工企業停產，並帶動化肥價格飆升。

由路易達孚、邦吉和豐益國際旗下益海嘉里子公司運營的一些大豆工廠已受到影響。不過，在豬肉價格暴跌的情況下，用於動物飼料的豆粕需求隨之下降，暫時緩解了這種影響。

中國券商華泰期貨在一份報告中表示，有些人擔心中國的政策可能會降低生產澱粉和糖漿等產品的玉米加工企業的開工率。

鑑於化肥對整體糧食安全的重要性，價格上漲引起了北京方面越來越多的關注。一家國有企業近日披露，公司在前陣子因提高化肥產品價格而被罰款。

鋁

中國是全球最大的基本金屬消費國，過去幾個月受電力緊縮政策衝擊，冶煉廠和製造商的生產受阻，影響了銅、錫等金屬的供需。迄今為止，能源密集型的鋁廠受到的影響最大。

據高盛的一份報稿顯示，鋁的供應受到嚴重影響，年冶煉能力略低於 300 萬噸，推動鋁價上漲至 2008 年以來的最高水平。雖然這只佔總產能的8%，但隨著中國為了冬季更高的需求做準備，進一步限電的預期將使該產業承壓。

鋼鐵

鋼鐵廠是減排運動的主要目標，現在也受到限電打擊，導致近幾個月的鐵礦石價格大幅震盪，從5月的高點下跌了一半。研究機構Mysteel指出，9月份中國共有80多家鋼廠停產檢修。

矽

在實施供應限制之後，矽價飆升至歷史新高，從年初至今，矽價已上漲了近3倍，有可能會給鋁生產企業帶來更多痛苦，因為鋁生產企業將矽作為專業增值產品的合金成分。根據中國研究機構上海金屬市場的數據，供應限制還可能嚴重影響到太陽能產業的關鍵原料「多晶矽」的價格。