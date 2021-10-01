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陸「限電」影響供貨　iPhone 13全系列飛漲「隔日買貴2000元」

▲廣州蘋果旗艦店。（圖／CFP）

▲廣州蘋果旗艦店。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸iPhone 13全系列開賣後，深圳、東莞、廣州等地多家門市賣斷貨，iPhone13第一輪銷售的火熱程度遠超iPhone12。陸媒報導，東莞一家代理商負責人表示，「13全系飛漲（價格），今天比昨天一台漲了四五百元人民幣（約2000元新台幣左右）。

▲▼iPhone 13 mini。（圖／記者陳家豪攝）

▲大陸iPhone 13全系列價格瘋漲。（圖／記者陳家豪攝）

《財聯社》報導，各地陸續實行的「限電」措施已經波及蘋果產業鏈。這名代理商表示，「拉閘限電導致原材料漲價，且部分零部件供應不足，這是iPhone 13近期缺貨、漲價的直接原因。」

據了解，多家「果鏈」企業已經暫時停工，「限電」對產業鏈的影響主要反應在原材料、零組件供應端，短期內對相關上市公司業務的衝擊仍需觀察。

▲▼iPhone 13。（圖／記者徐文彬攝）

▲大陸各地限電，影響蘋果供應鏈運作。（圖／記者徐文彬攝）

對於iPhone 13銷售超乎預期，店家備貨出現缺口，東莞一家代理商表示，「有意的就趕緊下手，不然的話，價格漲了是一回事，有沒有貨還得另說。」也有深圳蘋果旗艦店的員工提到，「128G的剛出來就賣完啦，目前只剩比較貴的512G的。」

大陸中信建投研究報告指出，iPhone 13的市場需求將比2020年發表的iPhone 12更加強勁，iPhone 13的訂單目前全年在9000萬部左右，高於最初的iPhone 12的8000萬部左右，後續有望繼續增加備貨指南。

大陸這波大規模限電也影響到蘋果系列代工產業鏈，原本欲借助iPhone 13提振業績表現和市場信心的意圖，被各地陸續推行的「限電」錯失，澆了一盆冷水。

一間替蘋果提供檢測服務的廠商負責人表示，「從9月29日開始，位於深圳的福永工廠已經正式開始放假，十一（大陸國慶假期）後亦會每周限電一天。」

相較於廣東，江蘇的限電政策也讓不少工廠叫苦連天。某知情人士表示，目前江蘇地區以蘇州的限電最為嚴，包括電子廠、汽車廠、服裝製造廠在內的多家企業員工都已處於十一「大假」中。

蘋果PCB供應商欣興電子9月26日發出公告稱，因蘇州地區於9月26日中午12時至9月30日24時停供工業生產用電，公司在蘇州的3家子公司暫時停工至9月30日。

專家分析，本輪「雙控」政策主要針對高耗能的行業和企業，從蘋果產業鏈的分布來看，影響或主要在上游原材料和零部件環節，「但這種影響也會傳導至下游組裝、生產環節，進而抑制iPhone 13的出貨量，短期來看，果鏈公司的業績釋放進度會受到明顯影響。」

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