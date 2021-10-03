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陸煤價狂漲「越發電越虧錢」　專家建議：漲電價、壓煤價先渡難關

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

▲大陸多省限電，許多工廠被迫停產。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸限電危機尚未解除，煤炭價格卻仍處於高檔，根據《中新社》報導，業內人士指出，「煤炭價格這麼高，導致火力電廠發一度電要虧錢，發的電越多越虧，自然就不願意發電。」

業內人士分析，本輪停電、限電的主要原因是供需失衡，一方面，受全國煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，目前不少省份出現供電緊張局面；另一方面則是用電需求猛增。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，從煤炭價格來看，當前中國的煤價正處於歷史高位，「需求方面，今年1月至8月份電力增長特別快，對煤炭需求大幅度上漲。供給方面，出於環保等因素，開採有所下降，再加上全球範圍內，油氣等大宗商品都在上漲，一定程度上也助推了煤炭價格的走高。」

▲京杭大運河,運煤船隊,電煤,電煤裝運場。（圖／CFP）

林伯強同時強調，動力煤中國基本已經實現自給自足，但在供需緊平衡的時候，進口有一點波動，對價格也會有影響，但中國進口煤所佔比例已經很小。

動力煤價格持續上漲，對以火力發電為主的企業來說，極大增加了成本。以上市公司京能電力為例，今年上半年營業成本同比增加28%，達95.4億元；歸屬於上市公司股東的凈利潤同比減少約136%，虧損3億元。

對於這種狀況，有業內人士直言，「煤炭價格這麼高，導致火電廠發一度電要虧錢，發的電越多越虧，自然就不願意發電。」

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

廣東一家發電企業負責人也說，現在火電每發一度電就要虧損七八分，如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元。

煤價狂漲，許多人建議可調高電價來進行平衡，但林伯強認為，完全按照煤炭價格走勢，提高電價是不可行的，因為電價對經濟和居民生活影響太大，但可以電價調一點，煤價壓一壓，找出利潤空間，電廠就可以多發電，「歸根結底，要增加煤炭供給，否則電廠還是買不到。」

林伯強強調，在供給方面，中國主要的煤礦企業是國企，因此釋放產能是比較容易的，鼓勵增加產能，這是第一點；需求方面，可以對高耗能產業提出一定限制，比如電解鋁電解銅產業減產限產，減少需求壓力。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

而對於煤炭價格的未來走勢，中金公司分析，今年煤炭供需緊張是多重因素的疊加，往後看，比較核心的關注點是產能是否可以儘快釋放。

中金公司提到，大陸發改委等部委最近出台了一系列文件鼓勵煤炭產能投放，也初步見到了效果，8月份的產量環比上升了2100萬噸，對緩解目前的緊張供應局面有幫助，「目前冬儲煤行情已經啟動，而新增產能釋放可能還需要時間，冬季用煤大概率還是偏緊。」

中金公司認為，發改委要求電廠冬季煤炭的庫存量保持在5至12天之間，也是為了防止某些電廠過度囤煤導致不必要的緊張局面，「長期來看，隨著新增產能的投放和需求逐步回到正常的水平，目前極端供需錯配的局面是可以扭轉的。」

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