陸限電情況難解　已加大向俄羅斯購電

▲黑河換流站。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸限電持續，《央視新聞》30日報導，從黑龍江省黑河市獲悉，為提高社會經濟效益，科學安排電網運行方式，嚴格執行有序用電措施，加強機組管理，相關部門已經協調俄方加大電力供應，從10月1日起，黑河500千伏換流站的滿負荷（750MW）運行時長從每天5個小時增至16個小時，能極大緩解地方供電緊張的情況。

根據報導，黑龍江省與俄羅斯遠東各州區有1000多公里的水陸邊界，是中國對俄開放和經貿合作的前沿。對俄購電項目於1992年7月1日11時起通過110千伏布黑線開啟送電，2012年，中俄直流500千伏「背靠背」聯網工程開啟運營。

連接俄羅斯阿穆爾州與中國黑河的500千伏阿黑線是中國電壓等級最高的跨境輸電線路，與俄羅斯布拉戈維申斯克一江之隔的500千伏黑河換流站也是中俄直流聯網工程的重要樞紐，俄羅斯電力通過這裡輸入黑、吉、遼三省，輻射整個東北地區。

報導提到，雙方合作29年以來，中國累計對俄購電已突破300億千瓦時，為東北地區提供了有力的電力支撐。

500千伏黑河換流站是大陸國家電網公司第一個跨國能源合作項目中俄直流聯網工程的核心。中俄直流聯網工程是目前中國規劃建設的從境外購電電壓等級最高、容量最大的輸變電工程。