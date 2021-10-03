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京站「開夜市」首推跨店點餐　花五倍券抽小豪宅

▲京站推跨店點餐服務。（圖／業者提供）

▲京站推跨店點餐服務，一桌可以吃4家餐點。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣疫情趨緩加上五倍券發放，買或賣場將迎接下半年消費高峰，周慶在11月底至12月初的京站時尚廣場，因應10月初發放的五倍券先推特惠商品搶一波，為吸引人潮還在百貨裡「開夜市」，串連4間餐廳推出「跨店點餐」服務，消費滿500元再抽小豪宅使用權。

▲京站推跨店點餐服務。（圖／業者提供）

台灣5月疫情爆發餐飲業種站在海嘯第一排，近期疫情趨緩京站推出百貨首度「跨店點餐」吸客，賣場4間知名餐廳包括海底撈、金色三麥、活蝦餐廳HEYAHH、燒烤餐廳一鷺Express，均推出特定菜單的「Q條通」，只要消費者進入任一餐廳消費，也能點其他3間餐廳料理送上桌，就像夜市共桌吃飯的氛圍。

京站表示，消費者能在賣場內吹冷氣，且在完善的防疫措施下，享受夜市般熱鬧的氛圍，其跨店點餐服務將從10／8正式啟用，若餐飲防疫解禁後，「Q條通」店家最少會營業到凌晨一點，讓台北車站商圈也能有深夜好去處。

▲京站推跨店點餐服務。（圖／業者提供）

針對五倍券發放，京站也在周慶前先推一波回饋方案，10／8至10／24祭出「+0攏總來！振興放大500倍」活動，Q卡友持本人Q卡及當日消費發票於指定櫃位，全館累計消費滿5,000送500元抵用券，滿1萬元送1,000元抵用券，不限是否使用五倍券消費，此外從10／8至2022／4／30五倍券使用期限結束，Q卡友持本人Q卡，當日消費發票全館消費累計滿5,500元，即可抽價值約250萬的「京站花園廣場 小豪宅免費住宿5年」，預計將在明年5月正式抽出。

針對五倍券使用者，也推專屬商品特價回饋，持任一面額振興券消費即可用5000元購買原價8,990元的Remington3D立體氣流負離子吹風機，或花200元購買原價330元的N.Y Bagels墨西哥雞肉捲餅附飲料等優惠。京站小碧潭店持實體振興券於館內消費，可憑Q卡及當天消費發票，可至服務台兌換美食市集68折券乙張，限量555份。

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