時力民調／近7成民眾選擇實體五倍券　6成7主要花在生活開銷

▲時代力量公布最新民調，有近7成民眾選擇領取實體五倍券。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

行政院推動振興五倍券政策，將於10月8日起正式上路，根據時代力量公布最新民調，有將近7成的民眾選擇領取實體券，數位券僅佔22.3%；另外有超過6成7的民眾主要會花費在「生活開銷」，其次則為美食餐飲及觀光旅宿。

時代力量中央黨部3日上午舉行「時代力量政情報告-防制中資、五倍券、居住正義」時事議題民調記者會，與會者包括時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量智庫執行長李兆立、時代力量高雄市議員林于凱，以及台灣指標民調公司總經理黃崇松等人。

根據民調，有39.8％的民眾表示，受到三級警戒影響使得「收入減少」，其中有22.5%的民眾認為「收入減少很多」、17.3％的民眾認為「收入減少一些」、48.1%的民眾認為「收入沒有減少」、11.6%的民眾認為「本來就沒有減少」，另外有0.3%無明確意見。

民調顯示，有42%的民眾認為紓困4.0有成效、40.4%認為沒成效，其中有4%的民眾認為「非常有成效」、38%的民眾認為「還算有成效」、27.1%的民眾認為「不太有成效」、13.3%的民眾認為「非常沒有成效」，另外有17.6%無明確意見。

▲民調結果顯示，有近4成民眾表示收入減少。（圖／時代力量提供）



在領取實體券與數位券的部分，有69.3%的民眾選擇領取實「實體券」，22.3%的民眾選擇「數位券」，其中50到69歲是領取實體券最多的族群，數位券則為20到49歲的族群。

民調顯示，有67.3%的民眾主要會花費在「生活開銷」，其次是美食餐飲26.8%，觀光旅宿20.0%，家具家電19.7%，3C產品12.4%、藝文展演3.6％、運輸交通3.6％、運動賽事0.8%、其他1.5%，另有7.％1無明確意見。

此外，根據民調，有58.7%的民眾認為，去年的三倍券有達到預期效果，認為沒效果的則有33.3%，其中有10.4%的民眾認為「非常有效果」、48.3％的民眾認為「還算有效果」、23%的民眾認為「不太有效果」、10.3%的民眾認為「非常沒效果」，另有8%無明確意見。

調查結果也顯示，有64.3%的民眾認為，今年的五倍券「能夠」達到預期效果，認為不能夠的則有26.7%，其中有11.8%的民眾認為「非常能夠」、52.5%的民眾認為「還算能夠」、18.2%的民眾認為「不太能夠」、8.5的民眾認為「非常不能夠」，另有9%無明確意見。

▲調查結果顯示，有64.3%的民眾認為，今年的五倍券「能夠」達到預期效果。（圖／時代力量提供）



白卿芬表示，時代力量之前主張應該發現金，相關單位卻認為振興經濟才是民眾所需，從這次的調查數字可以看到，有67.3％的民眾還是寧可花在生活所需，相關單位不應只想著增加GDP數字，而完全漠視基層民眾的需求，「數字是數字，需求是需求，真正的民生才是反映真正的民意」。

本次的調查對象為台灣全國年滿20歲的一般民眾 ，調查方法是採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為2021年9月23日至27日的晚上6點半到10點，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法。

此外，本次調查共完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並且依照最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

▼調查結果也顯示，有超過6成7民眾主要會花在生活開銷。（圖／時代力量提供）

