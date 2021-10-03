嫩妻甩出車外影像曝！他無照開車還滑手機　撞4車翻覆旋轉

記者陳雕文／新北報導

新北市深坑區一名男子明明無照還駕駛母親的車，1日早上7點多載著妻子沿文山路一段往台北方向行駛，卻在過程中滑手機，一時分神撞上路邊分隔島，再往右邊撞擊其他車輛後翻覆，過程中造成4部汽車毀損，坐在副駕駛座的妻子還被甩出車外，痛苦坐在地上等待救援。

▲男子開車滑手機釀禍，車輛撞擊翻覆，還害妻子被甩出車外。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，待業中的30歲郭姓男子無照開車，從平溪載25歲的賴姓妻子要到深坑的工廠上班，途中郭男竟分神滑手機，導致轎車撞路邊分隔島，再彈撞路邊其他車輛後翻覆，身旁賴女被「一陣天旋地轉」嚇壞還被甩出車外，所幸其僅肢體擦傷且當時無其他來車，否則後果不堪設想。

後來郭男爬出車外，趕緊上前關心妻子的傷勢並報案，經到場的消防員包紮後，夫妻倆都表示不願就醫；警方調查發現，郭男無業又無照，還在行駛過程中滑手機，將依法裁罰。

▲妻子四肢擦傷且飽受驚嚇，男子爬出車外後趕緊上前關心。（圖／記者陳雕文翻攝）

行車紀錄器畫面被轉傳到臉書社團【爆廢公社公開版】，網友看了紛紛留言，「表演特技？」、「車子生出一個女兒了！」、「我重複看了20次」，還有不少網友質疑「女生是不是沒有穿褲子！？」警方解釋，賴女身穿淡粉紅色的長褲，但行車畫面沒那麼清晰，才導致大家誤以為沒穿褲子，但其實當時她的衣著是完整的，再放大細看也可發現有穿褲。

▼男子無照開著母親的車，要載妻子去上班，結果分神滑手機釀禍，撞4部車並翻覆。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼無業男子闖禍，未來賠償事宜讓他一個頭兩個大。（圖／記者陳雕文翻攝）