換季過敏猛擤破皮好痛！告別紅鼻子：皮膚科醫生首選好物大公開

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消費中心／綜合報導

換季時過敏人總是噴嚏打個不停、鼻水狂流，衛生紙一張接一張地抽，猛擤鼻涕，鼻子不但變成小丑的紅鼻子，甚至還會擤到受傷破皮；尤其是抵抗力較弱的孩子，除了換季、忽冷忽熱也容易感冒，常常擤到淚眼汪汪，讓爸媽看了好心疼。臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師表示，近來適逢換季，因過敏問題至皮膚科就診的人數變多，其中因過敏性鼻炎擤鼻涕擤到破皮的患者不在少數，他建議盡量除了避開過敏原、多擦乳液保護皮膚之外，還可以從衛生紙下手，使用材質較柔滑的衛生紙，能降低皮膚因衛生紙來回摩擦破皮的可能。

曾德朋醫師說明，過敏反應主要有鼻過敏、氣喘和異位性皮膚炎三種，其中鼻過敏原因和遺傳基因、溫度改變、花粉植物、空汙等有關，換季整理床被時也有可能受到塵蟎而誘發過敏。過敏反應嚴重者很容易因不停流鼻涕擤到破皮很難受，曾德朋醫師表示，過敏反應其實就像一道警鈴，屬於自我修復機制，因此不能讓警鈴完全消失，患者可尋求專業醫師診療，以內服、外用藥劑減輕反應，破皮部分則可多擦乳液保護皮膚。

不過有很多人明明過敏流鼻水，擤到鼻子都破皮有傷口，卻還是不在意，繼續手邊有衛生紙、擦手紙等就拿起來擤，認為只是小傷口便置之不理。但曾德朋醫師提醒，人體皮膚表皮至少有5千種菌種、寄生蟲存在，平時與人體和平共處，但當皮膚表皮組織被破壞，即使肉眼看不出破皮，都有機會讓細菌趁隙而入，導致感染。像是鼻子附近破皮有傷口，有可能造成膿痂疹。

既然不能完全阻絕鼻過敏的流鼻水反應，必須使用衛生紙擦拭，又要盡量避免擤到破皮產生傷口，曾德朋醫師認為選對衛生紙變得非常重要，以往消費者習慣購買面紙放置家中專門擤鼻涕，但是現在也有業者推出像面紙般柔滑觸感的衛生紙，像是全新上市的「五月花舒敏厚棒衛生紙」，「比起其他材質較粗的衛生紙，在長時間摩擦之下能減少對皮膚的傷害，是非常聰明的做法。」

曾德朋醫師補充，除了擤鼻水之外，國人在日常生活中也天天頻繁使用衛生紙，像是擦拭臉嘴、擦汗、上廁所等，更應該注意衛生紙材質，用柔滑、低敏的衛生紙溫柔對待身體各部位肌膚、降低摩擦受傷的狀況；「五月花舒敏厚棒衛生紙」通過美國權威PCR低敏驗證、添加尤加利精萃，較不易因重複擦拭造成摩擦不舒服。

▲「五月花舒敏厚棒衛生紙」添加乳霜讓衛生紙變柔滑，更通過美國權威PCR低敏驗證，受到曾德朋醫師推薦。（圖／品牌提供，下同）

▲換季或感冒讓鼻水流不停，大量使用衛生紙的結果就是變成「紅鼻子」脫皮又紅又痛。

鼻子一過敏，衛生紙就是大量的消耗品，五月花近期也在各大販售通路推出優惠活動，即日起至3/25全聯單筆衛生紙任買六串折100元、即日起至3/30家樂福憑折價券購買舒敏厚棒衛生紙現折20元、即日起至4/20全家全店指定商品單筆消費滿199元，送舒敏厚棒衛生紙一包，數量有限送完為止；5/8（六）參加「ETtoday好朋友生活節」也有機會獲得五月花舒敏厚棒衛生紙或五月花厚棒袖珍面紙試用包；想告別紅鼻子就從選衛生紙開始。



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