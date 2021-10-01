超狂聯名！全聯X橘子工坊推萬聖節甜點　6款橘子系新品一次看

▲全聯首度與天然潔品「橘子工坊」合作，推出「We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對」聯名甜點。（圖／全聯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯又推出搞怪系聯名商品！首度與天然潔品「橘子工坊」合作，推出We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對聯名甜點，今（1）日起至10/28開賣6款橘子系甜點，嚴選天然原料，採用低溫冷壓鮮萃工法，將橘油融入甜點中，清新香氣點綴甜點風味。

全聯表示，橘子工坊以天然潔淨專家為名，推出多款清潔用品，強調使用天然原料，將橘子的精華，萃取成珍貴橘油精華，除了清潔力佳之外，「還真的可以食用」。因此今年10月搭上萬聖節，共同推出超狂跨界聯名甜點。

▲八腳怪橘乳酪塔。

「We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對」在10/1~10/28開賣，6款新品售價百元有找，不只能聞到橘子芳香，還可吃得到果肉，像是「八腳怪橘乳酪塔」使用蜜柑柑橘瓣，果肉肥厚飽滿，多瓣的橘子果肉猶如八腳怪的外型，內餡以檸檬奶佐輕柔的乳酪慕斯，搭配微酥法式沙布列塔皮，上層鋪上8~10片橘瓣點綴，清爽酸甜。

▲魔晶橘瓣蛋糕。

而「魔晶橘瓣蛋糕」則是乳酪慕斯搭配戚風蛋糕，同時使用切片柑橘果肉，多汁的食感，再與頂層橘子果凍融合，清爽不膩。「嚇破膽蜜橘泡芙」以日式泡芙工法結合橘子風味鮮奶油，一口咬下保證讓消費者超驚訝，有著嚇破膽的酸甜好口感。

▲嚇破膽蜜橘泡芙。

「詭橘怪蛋糕」上層以香吉士餡製成軟Q橘子凍，搭配乳酪慕斯以及日式蛋糕體，橘香四溢。「搗蛋鬼蜜橘大福」有著Q彈麻糬皮包入蜜橘內餡，打造全新食感。而「腦漿橘凍布丁」風味滑順又帶著橘子清香，勢必成為小朋友首選。

▲詭橘怪蛋糕。

特別的是，此次八腳怪橘乳酪塔、嚇破膽蜜橘泡芙更首次與全台第一的餐飲學校開平餐飲學校產學合作，幫助學生從就學時就能洞悉市場銷售趨勢，更能與大眾市場連結。

▲▼搗蛋鬼蜜橘大福、腦漿橘凍布丁。

業者表示，「We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對」聯名甜點用純天然的橘油，取代人工香料，橘油是從橘皮壓榨的天然橘油，選用來自大自然100%天然冷壓食品級橘油，嚴選天然橘子果實皮，採用「低溫冷壓鮮萃工法」，1片橘皮萃取率只有0.4%，等於每40顆橘子才能擁有1CC.的橘油精華，非常珍貴，且香味更芬芳。而強調可以食用的橘油，生產過程經嚴格把關，超過100道縝密工序，每滴食品級的橘油歷經雜質分離，濾出高純度潔淨橘油，呈現天然的清香味道。

另外，10/1~10/14全聯也推出多款橘子用品優惠，像是獨家「橘子工坊天然濃縮洗衣精－酵素潔淨」添加橘油潔淨精華及蛋白質頑垢潔淨酵素，可深入洗淨襪底頑垢，並通過美國農業部USDA生質產品標章，生物可分解，降低環境負擔。10/1~10/28單筆購買橘子工坊洗衣洗碗系列商品任2件，贈送橘子工坊洗衣金球6顆入1袋，限量3000份。

而為歡慶甜點新品上市，10/1~10/28買永豐餘全品牌商品，包括五月花、得意、柔情、橘子工坊、新淨等商品，任2件加購We Sweet聯名甜點，現折20元。