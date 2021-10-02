▲紙風車道具倉庫落腳汐止，侯友宜：兒童表演藝術札根新北。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

紙風車劇團2020年6月道具倉庫遭逢祝融，所有佈景、道具、設備、器材全付之一炬，為尋找理想倉儲空間，新北市政府多次陪同該團勘查潛力場地，最終選址在汐止區國防部南港營區第三彈藥庫做為倉儲使用。新北市市長侯友宜今（2日）到場勘查時表示，未來規畫結合藝術教育資源，讓藝術表演在新北發揚光大。

侯友宜表示，2020年紙風車文教基金會的道具倉儲被火焚燒，期間市府及各界多方勘查合適場地，全力媒合；最終與國防部攜手合作，簽訂長達12年的契約，落腳在在陸軍南港營區第三庫房；紙風車文教基金會為本市立案基金會，紙風車劇團屢獲文化部「台灣品牌團隊」，其長期投身表演藝術創作、兒童藝術扎根及公益推廣不遺餘力，深受全國肯定。

▲侯友宜前往汐止勘查紙風車劇團倉庫新址。

侯友宜說，十分感佩紙風車延續368鄉鎮市區藝術工程的精神，劇團也規劃讓孩子們能夠手作道具，用創意、愛與關懷讓新北的藝術教育資源更加豐沛，未來兒童藝術工程能在國防部的基地發揚光大。

紙風車基金會表示，汐止彈藥庫因軍方遷移已閒置多年，週遭環境房況較不佳，但考量附近非密集住宅區，巡演結束後，夜間裝卸貨較不會干擾鄰居。且該倉庫鄰近高速公路交通便利，有利於至全臺灣各鄉鎮巡演，因此決定在此地重建紙風車汐止倉庫做為再次出發的基地。

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