快訊／刪Q投票倒數階段　這原因讓陳柏惟落下男兒淚

記者游瓊華／台中報導

3Q哭了！台中第二選區立委陳柏惟罷免案白熱化，挺Q、刪Q活動都熱烈展開，在地青年志工沙鹿陳律師及烏日女婿、藥師Freddy今天宣布成立「挺Q大隊」，現場近百名在地鄉親力挺，民眾的熱情也讓陳柏惟忍不住落下男兒淚，也跟大家說抱歉，認為是自己與團隊做得不夠多才讓大家擔心。

▲刪Q投票倒數階段，這原因讓陳柏惟落下男兒淚。（圖／陳柏惟服務處提供，下同）



發起人陳律師表示，陳柏惟當選後不僅在中央的問政表現獲得肯定，在地方上也努力不懈為民服務，表現並沒有讓當初支持他的人失望，罷免團體發動這次的罷免，不僅正當性不足，更是對於當初支持陳柏惟的11萬2839票民意的忽視，因此她希望號召當初所有支持陳柏惟的人再次站出來，一起加入挺Q志工的行列。

發起人藥師Freddy則認為，作為一位烏日女婿，看著陳柏惟本人與團隊選後的表現，他認為並沒有對不起當初所支持他們的每一張票，但罷免方投入龐大資源進行各種攻擊抹黑，讓他感到惟有號召更多志工前來幫助陳柏惟，才能設法為地方留下這席優秀立委。

陳柏惟表示，從當選的第一天起，就答應鄉親一定會認真努力，無論在中央還是地方都要用兩倍的力打拼，面對大眾的質疑，虛心接受也公開政績供鄉親檢視，但國民黨傾全黨之力在選區大打烏賊戰，有許多支持者對於罷免方用抹黑造謠的方式感到不滿。

陳柏惟提到，這是一場真實與謊言的選舉，相信選民有智慧能辨別甚麼是真實，甚麼又是扭曲造謠的謊言，也希望台灣社會報復性的罷免可以到他為止。