瑞穗文旦柚評鑑出爐！4金牌得主2轉行務農　苦心鑽研獲肯定

▲▼4名金牌得主均獲縣長徐榛蔚登門貼紅榜祝賀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗鄉農會舉辦文旦柚果品評鑑成績出爐，經過評審謹慎的評鑑，由農友林育綺、鄭雲和、李永盛以及方文勝獲得金牌獎，縣長徐榛蔚親自為得獎者南下貼紅榜祝賀，讚許今年品質優良，期望農友品質未來與國際接軌，歡迎大家來選購。

徐榛蔚表示，花蓮縣文旦柚除了對環境保護的堅持，也為了消費者的健康權益，在有機驗證與產銷履歷驗證的面積也年年上升。她感謝瑞穗鄉公所及農會用心協助在地文旦柚改良、生產與銷售的品質管控，讓消費者選購的花蓮文旦都是顆顆精選，香甜可口。

首次獲得金牌農友林育綺，自創品牌「柚見晴天」在網路上銷售很暢旺。他說，柚樹齡差不多落在50歲，很多十幾年的老客人都會回頭買我們家的文旦，盤商收購的部分比較少，目前以自銷為主，今年大概出產5萬台斤，已在評鑑前賣完了；林育綺過去是挖土機司機，在父母離世後繼承家業，一直以來用心培育文旦柚，在去年得到銀牌後，今年終於首次得到金牌。林育綺也分享文旦柚得獎的撇步是肥培管理得宜，他會在六月中到六月底施磷鉀肥，而且在七月後就不會噴灑農藥了，是有生產履歷的文旦柚。

連續兩年金牌農友鄭雲和原是獸醫師，同時也是瑞穗酪農的獸醫師權威。自瑞穗公所秘書退休後專心務農，也栽培管理數公頃的文旦園，並創立金滿意文旦品牌。他利用本身豐富的農業知識經營，參加文旦評鑑已連續兩年得獎；有知名外銷貿易商表示其果園品質具有相當水準以上，「疑秉持著好柚香~柚甜~柚好吃要與好朋友分享的心情」是鄭雲和一向經營果園的理念，他的文旦柚經過嚴選，比照外銷規格，讓消費者能夠享受更高的品質。

►腦公！你不可以賴帳喔