　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

促轉會撤銷泰源事件有罪判決　受難者家屬哽咽：他是家人永遠的驕傲

▲▼促轉會平復泰源事件司法不法記者會。（圖／促轉會提供）

▲促轉會平復泰源事件司法不法記者會。（圖／促轉會提供）

實習記者張鈞量／台北報導

促進轉型委員會2日舉行「促轉會平復泰源事件司法不法」記者會，公告撤銷泰源事件當事人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良、鄭正成共6人的有罪判決。1970年關押在台東泰源監獄的當事人原計畫奪取警衛槍彈、釋放監犯並向世界宣告台灣獨立，因行動失敗被執政當局認定為叛亂並判處死刑。

促轉會代理主任委員葉虹靈指出，泰源事件初判江炳興等5人死刑，「人質」鄭正成有期徒刑15年6個月，覆判維持初判結果，此判決依法須經蔣中正核定；蔣中正一開始不知道本案已經有審判結果，在看過「事實真相及處理經過報告」、尚未看到判決前，就下了批示「應將此六犯皆判刑槍決」。此過程明顯可見總統事後介入軍事審判決定的可能，且量刑過程並非謹守罪刑法定主義、受政治考量左右，嚴重違反審判獨立與權力分立原則，牴觸自由民主憲政秩序。

促轉會兼任委員徐偉群強調，本案5人雖然手段強烈，現實上沒有破壞國土、顛覆政府的可能，因此判決認定本件為叛亂行為，是以叛亂罪名壓制人民的言論自由，並阻斷人民表達政治主張的空間。而威權統治時期，人民不管是從行政、立法或司法都無尋求救濟的可能。5名受難者除了追求臺灣獨立的政治主張，更是展現了人民反抗威權統治體制，符合抵抗權之要件，其正當性與合法性的來源，乃是因憲法保障民主憲政秩序的內涵。

泰源事件受難者家屬代表江月瑋女士今天看到撤銷結果，數度哽咽、無法發言，由兒子代唸母親致詞稿。致詞內容指出，她要代表家屬感謝促轉會為大哥江炳興平反，希望父母與大哥在天之靈，能夠感到慰藉。江月瑋回憶，大哥江炳興一直是鄉里榜樣、父母驕傲，卻在威權時期思想管制下，成為家族50年來最大的禁忌。大哥被捕槍決後，半夜會有人拿手電筒朝家內猛照，相關監控跟打擾層出不窮，家人在恐懼中度過多年歲月，但大哥在大時代洪流裡，用生命灌溉自由，「他是家人心中永遠的驕傲」。

根據促轉會簡述，發生在1970 年2月的「泰源事件」，是一場由台東泰源感訓監獄政治犯們發起，以台灣獨立為號召的行動。他們計劃奪取警衛的槍彈，釋放獄友，印發「台灣獨立宣言書」，並利用廣播電台，向外國宣告台灣獨立，爭取各界響應。不過一切尚未展開，即因劫械引起的騷亂，讓行動被迫告終，參與者忍痛斷尾，逃亡山區。隨後警備總司令部在泰源監獄成立聯合指揮部，動員大量軍警搜捕，先後逮捕參與人員，江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良，5人遭蔣中正親筆紅批核定死刑，並於同年5月30日集體槍決。

今日促轉會發布「平復泰源事件．有罪判決撤銷公告」，表示此案在促轉會調查下，在今年9月1日認定屬於應平復之司法不法案件，據此宣布泰源事件江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良、鄭正成6名當事人的有罪判決，皆全獲撤銷。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
高鐵人大鬧3hrs　狂問「為什麼不讓我打？」　這些醫院也被盧
日皇室成煉獄！真子公主罹PTSD　2皇后被逼到患精神病
月底快吃土！他「靠全聯1招」爽拿3千元
母女驟逝保險箱驚見5000萬金條　5兄弟姊妹翻臉！法院分法曝
女歌手驚罹乳癌！　9小時開刀切除雙乳
雙鐵員工「假冒身分」打莫德納！　10多位闖聯醫
明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？
知名夜市抽獎換寵物！天竺鼠嚇縮一團　網一見怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憂「母語斷文化滅」　游錫堃當台語漢詩吟唱推廣志工

駐尼加拉瓜大使吳進木請辭獲准　外交部：個人生涯規劃申請退休

促轉會撤銷泰源事件有罪判決　受難者家屬哽咽：他是家人永遠的驕傲

傳立陶宛國會議員12月組團來台　游錫堃歡迎：非常敬佩他們

明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

國民黨團4度杯葛議事空轉　游錫堃嘆氣：不要怕質詢

五倍券正夯國人高喊再加碼　蘇貞昌未鬆口：希望大家好好使用

支持竹竹升格同步檢討全國行政區劃　林為洲：不再「富都窮縣」

國民黨提案要求「檢討壞脾氣」　蘇貞昌回應了

嘉義古蹟文化路郵局每坪租金不到460元　王美惠質疑賤價出租

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

憂「母語斷文化滅」　游錫堃當台語漢詩吟唱推廣志工

駐尼加拉瓜大使吳進木請辭獲准　外交部：個人生涯規劃申請退休

促轉會撤銷泰源事件有罪判決　受難者家屬哽咽：他是家人永遠的驕傲

傳立陶宛國會議員12月組團來台　游錫堃歡迎：非常敬佩他們

明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

國民黨團4度杯葛議事空轉　游錫堃嘆氣：不要怕質詢

五倍券正夯國人高喊再加碼　蘇貞昌未鬆口：希望大家好好使用

支持竹竹升格同步檢討全國行政區劃　林為洲：不再「富都窮縣」

國民黨提案要求「檢討壞脾氣」　蘇貞昌回應了

嘉義古蹟文化路郵局每坪租金不到460元　王美惠質疑賤價出租

洋基輸球外卡只領先紅襪1場勝差　水手、藍鳥仍未絕望

溪洲代天府王船「5天全台祈福驅疫」　柯文哲也參拜

獨／眼鏡蛇飛官酒駕2大過退役　切結吐公費這原因反悔來不及了

牽小馬兜風去！開箱彰化最美婚攝熱點　百元入場費一次拍個夠

白柴柴1秒變身海豹寶寶！　網友驚呼：家裡可以養海豹？

高鐵人大鬧3hrs　狂問「為什麼不讓我打？」　這些醫院也被盧

憂「母語斷文化滅」　游錫堃當台語漢詩吟唱推廣志工

國民姑丈來了！　金曲歌王羅時豐9日為富邦開唱

月底快吃土！他「靠全聯1招」爽拿3千元：喔耶　網震驚太強了

駐尼加拉瓜大使吳進木請辭獲准　外交部：個人生涯規劃申請退休

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

金六結軍人涉助Toyz運毒　陸軍六軍團：對毒品零容忍全力配合偵辦

辱罵陳柏惟「假本省人」講台語裝腔作勢　邱毅：有極度噁心嘔吐感

鄭麗君展開永續民主之旅　首站拜訪李安妮

1000元高雄券全台都可領　她痛批欺騙市民

破紀錄！中國國慶派38架次共機擾台　殲16航跡如「包圍」南部海域

那些年上不了台的閣揆　蘇貞昌連吃12次閉門羹

泰山民宅火警3死、2傷　侯友宜：指示相關單位幫這家人度過難關

跑太快抓不住！黑狗誤闖北捷「木柵→萬芳社區」自己下車

民進黨轟國民黨拿五倍券胡亂提案

親子共學：政黨不該把公投當作口水之爭

國民黨提案要求「改壞脾氣」　蘇貞昌回應了

北市72萬劑流感疫苗今開打　柯文哲：「五族群」優先提供

10月5日KTV解禁　柯文哲：台北市準備好了

更多熱門

相關新聞

馮世寬拿林肯類比蔣中正　時力：目無法紀

馮世寬拿林肯類比蔣中正　時力：目無法紀

退輔會主委馮世寬30日表示，他個人非常反對中正紀念堂轉型方案，並反指前美國總統林肯發起解放黑奴，卻沒有人主張拆除林肯紀念堂。時代力量立法院黨團表示，促轉條例是國家通過的法律，軍方應該遵行國家的政策、真正地面對歷史，而不是強詞奪理、甚至目無法紀。

馮世寬反對拆除蔣公銅像　美國也沒拆林肯

馮世寬反對拆除蔣公銅像　美國也沒拆林肯

李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

蔣萬安批中正紀念堂轉型案製造仇恨　反控促轉會不做「最迫切的事」

蔣萬安批中正紀念堂轉型案製造仇恨　反控促轉會不做「最迫切的事」

蔣萬安無法認同拆銅像　製造對立無助和解

蔣萬安無法認同拆銅像　製造對立無助和解

關鍵字：

促轉會泰源事件

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

智商最高的TOP 3星座！

Toyz被小藥頭供出　現役軍人幫運毒

快訊／Toyz頻道突更新

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

花蓮飯店傳騎士遭壓　警方找到人了

中華電4G方案漲　499走入歷史

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面