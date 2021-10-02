促轉會撤銷泰源事件有罪判決　受難者家屬哽咽：他是家人永遠的驕傲

▲促轉會平復泰源事件司法不法記者會。（圖／促轉會提供）

實習記者張鈞量／台北報導

促進轉型委員會2日舉行「促轉會平復泰源事件司法不法」記者會，公告撤銷泰源事件當事人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良、鄭正成共6人的有罪判決。1970年關押在台東泰源監獄的當事人原計畫奪取警衛槍彈、釋放監犯並向世界宣告台灣獨立，因行動失敗被執政當局認定為叛亂並判處死刑。

促轉會代理主任委員葉虹靈指出，泰源事件初判江炳興等5人死刑，「人質」鄭正成有期徒刑15年6個月，覆判維持初判結果，此判決依法須經蔣中正核定；蔣中正一開始不知道本案已經有審判結果，在看過「事實真相及處理經過報告」、尚未看到判決前，就下了批示「應將此六犯皆判刑槍決」。此過程明顯可見總統事後介入軍事審判決定的可能，且量刑過程並非謹守罪刑法定主義、受政治考量左右，嚴重違反審判獨立與權力分立原則，牴觸自由民主憲政秩序。

促轉會兼任委員徐偉群強調，本案5人雖然手段強烈，現實上沒有破壞國土、顛覆政府的可能，因此判決認定本件為叛亂行為，是以叛亂罪名壓制人民的言論自由，並阻斷人民表達政治主張的空間。而威權統治時期，人民不管是從行政、立法或司法都無尋求救濟的可能。5名受難者除了追求臺灣獨立的政治主張，更是展現了人民反抗威權統治體制，符合抵抗權之要件，其正當性與合法性的來源，乃是因憲法保障民主憲政秩序的內涵。

泰源事件受難者家屬代表江月瑋女士今天看到撤銷結果，數度哽咽、無法發言，由兒子代唸母親致詞稿。致詞內容指出，她要代表家屬感謝促轉會為大哥江炳興平反，希望父母與大哥在天之靈，能夠感到慰藉。江月瑋回憶，大哥江炳興一直是鄉里榜樣、父母驕傲，卻在威權時期思想管制下，成為家族50年來最大的禁忌。大哥被捕槍決後，半夜會有人拿手電筒朝家內猛照，相關監控跟打擾層出不窮，家人在恐懼中度過多年歲月，但大哥在大時代洪流裡，用生命灌溉自由，「他是家人心中永遠的驕傲」。

根據促轉會簡述，發生在1970 年2月的「泰源事件」，是一場由台東泰源感訓監獄政治犯們發起，以台灣獨立為號召的行動。他們計劃奪取警衛的槍彈，釋放獄友，印發「台灣獨立宣言書」，並利用廣播電台，向外國宣告台灣獨立，爭取各界響應。不過一切尚未展開，即因劫械引起的騷亂，讓行動被迫告終，參與者忍痛斷尾，逃亡山區。隨後警備總司令部在泰源監獄成立聯合指揮部，動員大量軍警搜捕，先後逮捕參與人員，江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良，5人遭蔣中正親筆紅批核定死刑，並於同年5月30日集體槍決。

今日促轉會發布「平復泰源事件．有罪判決撤銷公告」，表示此案在促轉會調查下，在今年9月1日認定屬於應平復之司法不法案件，據此宣布泰源事件江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良、鄭正成6名當事人的有罪判決，皆全獲撤銷。