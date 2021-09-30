馮世寬反對促轉會拆除蔣公銅像　「美國也沒人拆林肯紀念堂」

▲中正紀念堂。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

促轉會公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像。對此，退輔會主委馮世寬30日表示，他個人非常反對，「只要是荷蘭人、法國人、清朝的都應該留下來，這是我們台灣人的財產、這塊土地的財產」。

促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內蔣介石銅像，盼兼顧轉型正義與銘記歷史刻痕，且將公共空間還給民眾。

立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。國民黨立委吳斯懷質詢時指出，促轉會在今年9月8日拋出一個議題跟結論，準備把中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」，並且要拆除蔣公銅像，還要把中正紀念堂的外觀整體改掉，詢問馮世寬對此態度為何。

馮世寬回應，今天中華民國的民主，在世界上已經很有名，台灣的民主、經濟繁榮、防疫成功等，都是我們值得驕傲的地方，而且他從小學開始，自己跟同學都是台灣人，「沒有一個人這麼激烈、這個仇恨的，變成我好像參加意識形態去講」。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）



馮世寬舉例，美國在1860年發生南北戰爭，這是前美國總統林肯發起的解放黑奴，林肯也在戰爭後被暗殺，照理臨場他應該是美國人最恨的人，因為黑人失業了、白人也死了很多人，就為了他要解放黑奴，「可是現在有沒有人要去拆林肯紀念堂？」

馮世寬認為，中正紀念堂是台灣人祖先的，「我的上一輩、台灣人的上一輩都是敬重他的」，現在是我們擁有的，就應該留給我們的子孫，「你說他不好讓子孫來講，你沒有資格要去把它拆掉」，並強調自己沒有意識型態，他只是用歷史跟美國的例子看待。

馮世寬指出，前美國總統華盛頓為了統一法案，遭受到很多白人、利益團體的譴責，但是也沒有人去把華盛頓紀念碑打壞，「沒有他去打古寧頭、保衛台灣，我們有今天存在的這個土地嗎」，他不相信這是全部台灣人的意見。

吳斯懷表示，台灣價值不能植基於仇恨跟報復，歷史的事情，讓歷史去說話，「我們只要面對他，誠實就可以了」，歷史就是歷史，曾經發生過，「你要把它拆掉也改變不了歷史，希望這一輩交給我們子孫的是這個」。

馮世寬則說，他個人是反對的，而且非常反對，歷史應該要留下見證，只要是荷蘭人、法國人、清朝的都應該留下來，「這是我們台灣人的財產、這塊土地的財產」。