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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安批中正紀念堂轉型案製造仇恨　反控促轉會不做「最迫切的事」

▲中正紀念堂內的蔣介石銅像。（資料照／記者張凱喨攝）

▲中正紀念堂內的蔣介石銅像。（資料照／記者張凱喨攝）

記者蘇晏男／台北報導

促轉會8日公布中正紀念堂轉型方案，規劃改造成反省威權歷史公園，且移除前總統蔣介石銅像。對此，國民黨立委蔣萬安13日批評促轉會未全面聆聽各界聲音，只是製造對立跟仇恨；應保留銅像加上完整呈現功過史料，才可讓後代完整了解那段歷史，這才是真正的和解。

蔣萬安13日上午接受媒體人黃暐瀚專訪。被問及中正紀念堂轉型正義議題時，蔣萬安表示，他對於轉型正義的態度非常簡單，就是「坦然面對、還原真相、撫平傷痕，社會和解」。

蔣萬安說，2016年進入立法院後，就跟很多受難者家屬見面，對方向他反映立法的訴求，並討論法案內容；後來立法院公聽會、法案審查，甚至後來的表決，自己也都確實做到向受難者家屬所承諾的，支持他們最期待能夠通過的條文。

蔣萬安補充，他答應受難者家屬，願意支持《促進轉型正義條例》第六條「平復司法不法」，也就是當時撤銷政府沒有依照正當法律程序所做的判決。

蔣萬安強調，現在受難者家屬大多年事已高，他們最期待的訴求，就是希望不要帶著有罪之深入土，所以促轉會最迫切的事情，就是要將當時政府依照不法有罪判決所沒收的財產，趕快還給受難者家屬。但現在已經立法了，已經撤銷上千件有罪判決，依法就該將這些財產返還，為什麼促轉會不做？

接著，回到中正紀念堂轉型案議題，蔣萬安質疑，促轉會有聆聽不同意見的聲音嗎？促轉會不該只有一種聲音，也不應該只是全面地否定或只有負面的看待，這不是和解，這只是製造對立跟仇恨。

「促轉會的任務是要帶領社會進行討論，聆聽各界的聲音，促進社會對於歷史的理解。」蔣萬安說，中正紀念堂的轉型有一個可行的方向，就是將所有的政治檔案公開，且功過並陳，讓大家看到歷史全貌，相信民眾自有公斷，這才是邁向和解的一步。

蔣萬安認為，拆除銅像只是抹去或試著忘記過去那段歷史，保留銅像加上完整呈現功過史料，可以讓後代子孫對於那段歷史有完整了解，這才是真正的和解；若只是一味拆除，好像試著抹去那段歷史，「我想並不是符合大部分民眾的期待」。

▼蔣萬安13日上午接受黃暐翰廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》 提供）

▼蔣萬安13日上午接受黃暐翰廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》 提供）

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