馮世寬拿林肯類比蔣中正　時力黨團批：強詞奪理目無法紀

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

退輔會主委馮世寬30日表示，他個人非常反對中正紀念堂轉型方案，並反指前美國總統林肯發起解放黑奴，卻沒有人主張拆除林肯紀念堂。時代力量立法院黨團表示，促轉條例是國家通過的法律，軍方應該遵行國家的政策、真正地面對歷史，而不是強詞奪理、甚至目無法紀。

立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬在接受國民黨立委吳斯懷的質詢時表示，林肯發起了美國南北戰爭，導致黑人失業、許多白人死去，照道理講大家都恨他，但沒有人主張拆除林肯紀念堂，中正紀念堂也應該作為歷史的一部分保留下來。

對此，時代力量黨團晚間發出聲明表示，這個類比不但極為欠妥，更映照出部分軍方高層的史觀停留在威權時期，完全抗拒促轉會要求推動的轉型正義方案，也無視總統蔡英文清除威權象徵的決心。

時代力量黨團認為，此番言論非常不當，美國南北戰爭作為內戰，與二二八事件中國家暴力屠殺平民、以及白色恐怖時期中公權力長期的濫捕濫殺，兩者的性質完全不同，無法類推。

時代力量黨團提及，馮世寬今天侃侃而談，更映照出過去軍隊環境所教育軍人的史觀，「黨國體制指使軍隊屠殺人民並不重要，蔣委員長保衛了臺灣，所以他的銅像仍然需要被屹立、紀念意義不可被玷污」，但這正是一個標準的威權象徵典範。

時代力量黨團說明，民主的國家裡，軍隊不讚頌崇敬特定人物，不是為了特定人物的利益而行為，而是依循民主體制和法治，然而台灣政府早在2017年就三讀通過《促進轉型正義條例》，三軍統帥蔡英文也正式公告，理應是所有政府機關，包括國軍也要遵從的法律。

時代力量黨團也說，多年來國防部與退輔會處處抵抗轉型正義，以最為外顯的銅像處置而言，迄今國防部及退輔會都毫無進度。

時代力量黨團指出，立法院多次質詢關切，台上部長及主委都大聲宣告堅持反對拆除銅像，甚至對於所謂「功過並陳」的轉型正義方案，也都強烈抗拒，並在報告裡表明，銅像代表著「國軍光榮歷史」，甚至狡辯「具寓教於樂意涵」。

時代力量黨團強調，《促進轉型正義條例》是國家通過的法律，作為國家的軍隊，軍方應該遵行國家的政策、真正地面對歷史，而不是強詞奪理、甚至目無法紀。面對威權象徵如何處置可以討論，但不應是馮世寬這種無視威權政府濫權使用軍隊屠戮人民的歷史，無視轉型正義的態度。