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馮世寬拿林肯類比蔣中正　時力黨團批：強詞奪理目無法紀

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬報告業務概況並備質詢 。（圖／記者李毓康攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

退輔會主委馮世寬30日表示，他個人非常反對中正紀念堂轉型方案，並反指前美國總統林肯發起解放黑奴，卻沒有人主張拆除林肯紀念堂。時代力量立法院黨團表示，促轉條例是國家通過的法律，軍方應該遵行國家的政策、真正地面對歷史，而不是強詞奪理、甚至目無法紀。

立法院外交及國防委員會30日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。馮世寬在接受國民黨立委吳斯懷的質詢時表示，林肯發起了美國南北戰爭，導致黑人失業、許多白人死去，照道理講大家都恨他，但沒有人主張拆除林肯紀念堂，中正紀念堂也應該作為歷史的一部分保留下來。

對此，時代力量黨團晚間發出聲明表示，這個類比不但極為欠妥，更映照出部分軍方高層的史觀停留在威權時期，完全抗拒促轉會要求推動的轉型正義方案，也無視總統蔡英文清除威權象徵的決心。

時代力量黨團認為，此番言論非常不當，美國南北戰爭作為內戰，與二二八事件中國家暴力屠殺平民、以及白色恐怖時期中公權力長期的濫捕濫殺，兩者的性質完全不同，無法類推。

時代力量黨團提及，馮世寬今天侃侃而談，更映照出過去軍隊環境所教育軍人的史觀，「黨國體制指使軍隊屠殺人民並不重要，蔣委員長保衛了臺灣，所以他的銅像仍然需要被屹立、紀念意義不可被玷污」，但這正是一個標準的威權象徵典範。

時代力量黨團說明，民主的國家裡，軍隊不讚頌崇敬特定人物，不是為了特定人物的利益而行為，而是依循民主體制和法治，然而台灣政府早在2017年就三讀通過《促進轉型正義條例》，三軍統帥蔡英文也正式公告，理應是所有政府機關，包括國軍也要遵從的法律。

時代力量黨團也說，多年來國防部與退輔會處處抵抗轉型正義，以最為外顯的銅像處置而言，迄今國防部及退輔會都毫無進度。

時代力量黨團指出，立法院多次質詢關切，台上部長及主委都大聲宣告堅持反對拆除銅像，甚至對於所謂「功過並陳」的轉型正義方案，也都強烈抗拒，並在報告裡表明，銅像代表著「國軍光榮歷史」，甚至狡辯「具寓教於樂意涵」。

時代力量黨團強調，《促進轉型正義條例》是國家通過的法律，作為國家的軍隊，軍方應該遵行國家的政策、真正地面對歷史，而不是強詞奪理、甚至目無法紀。面對威權象徵如何處置可以討論，但不應是馮世寬這種無視威權政府濫權使用軍隊屠戮人民的歷史，無視轉型正義的態度。

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