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太誇張！花蓮漫波飯店拆除「詭倒險害命」　檢警朝公共危險偵辦

▲花蓮市漫波大飯店於拆除過程中發生整幢倒塌意外。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮市漫波大飯店於拆除過程中發生整幢倒塌意外，檢方將朝公共危險罪究責。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於花蓮市國聯五路192號的漫波大飯店10月1日下午約3時45分左右於拆除過程中發生整幢倒塌事件，花蓮消防局獲報趕赴現場處理，並調閱後方車輛行車記錄器檢視，發現一度被傳可能遭壓的機車騎士，驚險逃過一劫，未發現有人受傷或遭倒塌建築物壓埋；檢警則著手調查實際負責拆屋的亞國機械工程行，是否涉及公共危險罪責。

花蓮縣長徐榛蔚第一時間指示縣府各局處在百事達飯店成立一級應變中心，花蓮縣消防局、警察局、衛生局、環保局、建設處、社會處、行政暨研考處、台灣電力公司、花蓮等相關單位已第一時間進駐，全力搶救中。

▲花蓮市漫波大飯店於拆除過程中發生整幢倒塌意外。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚赴現場關切並指示應變搶救。

縣府初步了解表示，漫波大飯店為地下1層、地上7層之建築物，原使用途為店鋪、旅社，因原建物老舊規劃重新新建，遂申請並於110年3月21日領得使用執照，於110年9月17日申報拆除工程開工，目前正進行拆除工程，本次拆除工程由業主漫波大飯店股份有限公司委託承攬商百盛營造股份有限公司施工，預計於110年12月23日前完成拆除。

▲花蓮市漫波大飯店於拆除過程中發生整幢倒塌意外。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

倒塌事件發生後，消防局加派重型機具進行倒塌物拆除作業；花防部支援兩輛照明車於現場戒護，以利搶救作業進行；警察局派員於現場指揮交通疏散作業，避免民眾誤闖現場發生危險；衛生局立即於現場成立醫療救護站；社會處亦派員前往現場協同工地主任進入確認是否有受災人員，並前往關心因停電之19戶居民，提供相關協助；建設處、環保局及民政處亦派員於現場待命。

▲花蓮市漫波大飯店於拆除過程中發生整幢倒塌意外。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼軍、警消連夜趕工清除現場。

現場在軍、警消合作下，2日凌晨約2點左右已將路面障礙物已全數清除，未發現民眾遭壓埋，但是道路尚在修復中仍為封閉狀態，縣府表示，待整修完畢後即可恢復通行，請用路人提前改道。

另外因倒塌建物壓住之變壓器，造成共有19戶無法供電，也在台電工程人員搶修下於當天16：30分恢復供電。

▲花蓮市漫波大飯店於拆除過程中發生整幢倒塌意外。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府籲請附近用路人配合交管措施，並勿前往事故現場圍觀造成交通阻塞及妨礙搶救情形。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，漫波飯店倒塌雖未造成人員傷亡，但因拆除時發生大樓倒塌的重大事故，全案將朝刑法第193條公共危險罪方向偵辦。

縣府建設處表示，本案為拆除併建造執照申請案件，目前正進行拆除工程，至於拆除施工中發生建物倒塌情形，將請建管單位調出原申請拆除執照及拆除施工計畫書，進一步釐清拆除工程施工造成建築物倒塌之原因 。

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