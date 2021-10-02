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庫柏立克熊玩很大？　毒咖啡搞新梗行銷

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命1包、毒品咖啡包14包、吸食器、電子磅秤及作案用手機2支，查出犯嫌以吸睛的「庫柏力克熊」及「綜藝玩很大」節目的圖案，作為三級毒咖啡包的外包裝，以增加銷售量。

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警麻豆分局數月前接獲線報，1名26歲黃姓男子有販賣毒品情事，麻豆分局偵查隊獲報後立即成立專案小組調查，經長期追查蒐證，確認相關毒品交易關係後，便檢具事證，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，查出25歲呂姓男子為黃男販賣毒品上游，即在9月23日執行查緝，逮捕有上下交易關係的黃、呂2名藥頭，後續並自9月23日起至10月1日陸續帶回其下游藥腳共10名，全案共帶回上下游毒品交易鏈總計12人。

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局偵查隊緝毒專責小組調查發現，在六甲、官田、鹽水、山上、大內、永康區皆有呂、黃2人販毒之身影，並以販售二級毒品安非他命及三級毒咖啡包為主。分局前往執行拘提及搜索時，黃男正身穿背心手拿掃把於街道上執行社會勞動清掃服務，當下便由麻豆分局員警拘提帶回住處執行搜索，後續分別於黃、呂處所搜出並查扣安非他命1包（毛重0.22公克）、毒品咖啡包14包（毛重81.77克）、吸食器1個、電子磅秤1台及作案用手機2支。

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中犯嫌竟以高價值之「庫柏力克熊」及電視節目「綜藝玩很大」之圖案，作為三級毒咖啡包的外包裝，意圖借用熱門流行事物來掩蓋其非法的本質。後續黃、呂2名藥頭依涉嫌販賣第二、三級毒品罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。

▲台南市麻豆分局據報循線破獲1起販毒集團，共緝獲上下游業者呂、黃主嫌共12人，起獲安非他命、毒品咖啡包、吸食器、電子磅秤及作案用手機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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