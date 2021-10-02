漫波飯店拆除驚天倒！工程行：軟腳柱害的　檢警不信全面追查

記者林冠吟／花蓮報導

花蓮市國聯五路1日下午有工程行在拆除老舊的「漫波假期飯店」建築時，竟整棟突然倒塌路面，嚇壞居民。負責拆除的亞國機械除承諾會負起賠償責任，也指出釀成整起事故主因在於飯店1樓的「軟腳柱」，經多次地震及拆除過程的震動，而有龜裂，因此導致最後支撐無力，向前倒塌。不過縣府對於亞國的說法仍保持存疑，強調一切都仍在調查，檢調則將整起案件朝公共危險罪嫌偵辦。

▲花蓮漫波假期飯店倒塌瞬間。（圖／記者柯政誟翻攝）



建物年齡高達40年的漫波渡假飯店1日下午在進行拆除作業時，發生意外，整棟建築物因不明原因突然橫倒在馬路中間，所幸路過的機車騎士驚險閃過，人車均安，僅壓毀3輛汽車，並未釀成人員傷亡。

對此負責拆除作業的亞國機械工程第一時間除承諾會負起賠償全責外，也回應，漫波飯店屬老舊飯店，自9月17日起準備拆除重建，預計將在12月23日前完成，拆除工法為由漫波飯店的後方，一層一層往前拆，最後卻不慎導致大樓倒塌，橫倒路中。

▲ 花蓮漫波飯店拆到一半倒塌，檢調將進一步釐清相關後續責任。（圖／記者柯政誟翻攝）



亞國機械指出，倒塌的原因初判因為一樓前方的柱子為「虛柱」，並無太多支撐力，加上先前在多次地震與拆除過程的震動中已產生龜裂，導致在拆除最後時，前方柱子無力支撐而向前倒塌。

但花蓮縣府對於亞國的說法仍有存疑，強調一切仍有待進一步調查，同時也發現亞國在施工過程中並無在大樓外架設額外機具支撐輔助，僅架設鷹架防墜網，至於漫波飯店到底因何故而倒塌，其相關細節仍需調查釐清。檢方1日晚間也火速約談相關人員，完成亞國相關負責人的筆錄，也會再陸續傳喚可能涉案人士，以釐清整起事件的責任歸屬，與亞國是否有工程疏失、拆除工法是否有依照拆除計畫拆除等，全案將朝公共危險罪嫌偵辦。