拆漫波飯店害倒恐賠千萬！壓3車+自來水管斷　包商：2虛柱撐不住

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮漫波假期飯店1日進行拆除時倒塌，所幸未造成傷亡，但壓垮3輛車、包括自來水管線、路面清除及搶修費用，承包商亞國工程行承行未來恐將面臨千萬元賠償，同時花蓮檢方已朝公共危險罪偵辦究責。

▲▼花蓮漫波假期飯店進行拆除時倒塌，所幸未造成傷亡，但清除現場時發現壓垮3輛車。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮漫波假期飯店1日進行拆除時倒塌，所幸未造成傷亡，但壓垮3輛車、包括自來水管線、路面清除及搶修費用，承包商亞國工程行承行未來恐將面臨千萬元賠償。

▲▼警消漏夜清除現場。

承包商亞國機械工程行2日上午再度發表聲明指出，公司負責人、相關工作人員昨晚已接受檢警約詢，配合調查，因事故導致周邊店家營業受影響、居民車輛毀損等，將陸續登門道歉及賠償，絕不逃避推諉卸責。

對於樓層為何會向前方傾塌，施作拆除工程的鄭姓工地主任上午接受媒體採訪表示：「飯店前方騎樓的2根柱子是虛的，才會導致拆除過程中支撐不住斷腳」，導致大樓向前傾倒。

花蓮地檢署表示，倒塌當天已經前往現場採證，連夜調閱施工廠商相關資料，並指揮警方初步詢問包商及施工人員。

承辦檢察官表示，目前依《刑法》第193條公共危險罪偵辦，法規明定承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9萬元以下罰金。