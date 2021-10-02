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社會 社會焦點 保障人權

他月花3800租「猛鬼國宅」原因曝　便當盒藏「已故親友」3凶器

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊接獲線報，有1名男子涉嫌持有改造槍枝，警方發現男子住在萬華素有「猛鬼國宅」之稱的西寧國宅，隨即派人前往攻堅，當場起獲3把改造槍枝以及子彈31顆，男子到案辯稱，猛鬼國宅租金便宜，且人煙稀少，所以才選擇租在這裡躲避警方查緝。

警方調查，1名50歲的謝姓男子身上藏有槍枝，警方長期蒐證後在9月底前往攻堅，發現謝男將3把改造手槍以及31顆子彈裝在便當盒內，藏在衣櫥內躲避警方追查。

▲▼男子持有3槍枝，為了躲避警方查緝，多年來選擇住在人煙稀少的「猛鬼國宅」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子持有3槍枝，為了躲避警方查緝，多年來選擇住在人煙稀少的「猛鬼國宅」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方搜出後將謝姓男子帶回調查，男子表示槍枝是已故親戚寄放，但警方仍不採信，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，事後仍將持續追查槍枝來源。

據了解，謝姓嫌犯為了躲避警方追查，所以近年來租房子在人煙稀少的西寧國宅，因該國宅因輕生案件頻傳，所以有「猛鬼國宅」的稱號。

▲▼男子持有3槍枝，為了躲避警方查緝，多年來選擇住在人煙稀少的「猛鬼國宅」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子將3把槍以及31顆子彈裝進便當盒藏在衣櫥，被警方查獲辯稱「已故親友寄放」。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝嫌供稱，西寧國宅因輕生事件頻傳，所以鮮少有人員進出，且每個月房租僅3800元，既可住在隱密處躲避警方追查，房租又便宜，沒想到還是被警方查獲持有槍枝。

據了解，西寧國宅當初建成是台北市府的出租國宅，國宅分成2棟樓，每棟共計16樓，其中5樓以上為住宅區，但因早期主要提供中低收入戶承租，所以價格相當低廉，但國宅內人口數極高，所以出入相當複雜。

西寧國宅因曾發生多起各類輕生案件、意外事件等情形，事後各種靈異傳言，「猛鬼國宅」的稱號不脛而走，甚至知名網紅「MC姐」都在西寧國宅墜樓輕生。

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