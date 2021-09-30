好市多停車！她驚見「神秘員工狂彎腰」　隱藏服務曝光：太貼心

▲好市多人員逐一檢查輪胎，真相超貼心！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多貼心的「隱藏服務」，大家遇過嗎？一名女網友開車赴美式賣場，停妥車後，發現前方有工作人員拿著燈光器具，依序檢查每台車的輪胎，讓她誤以為是「消毒」服務，結果真相曝光，對方其實是輪胎部的員工，正替會員檢查胎紋深度，引發網友大讚「很棒啊，有些三寶開到胎紋都沒了，還在路上害人！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今（30）日去一趟好市多賣場，在停車場時，發現有工作人員狂彎腰，對著每台車的輪胎做檢測，原PO一度認為，對方拿著的是紫外線機器，「在做消毒？還是其實另有作用？」

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文章曝光後，底下網友熱烈討論，「紫外線消毒需要一段時間才能殺死病毒，沒有那麼簡單啦」、「紫外線機？我怎麼看都覺得比較像是『手電筒』」「天大的誤會」、「怎不檢查引擎，換引擎比較賺」、「準備賺妳的錢」。

內行網友正解，原來是好市多的貼心服務，此舉根本雙贏，既能幫顧客檢查胎紋安全性，也順便能增加輪胎部門的業績，「手電筒打光，看輪胎胎紋跟胎壁狀況，如果狀況不好的會寫張單子夾在前檔雨刷，希望你到輪胎部門光顧」、「很棒啊，有些三寶開到胎紋都沒了，還在路上害人」。

▼網友曾收過單子，提到要注意胎紋溝紋深度！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）