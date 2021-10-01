39萬人打疫苗「單日新高」　陳時中後天宣布「戶外脫罩」

▲9月30日超過39.3萬人接種疫苗，是單日接種新高。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮官陳時中在1日下午的疫情記者會指出，9月30日共有39萬3483人接種疫苗，是單日接種人數新高，另外對於野外登山或戶外空曠處是否戴口罩，也將在3日宣布詳細鬆綁規範。

陳時中公布9月30日疫苗接種人次，共打了39萬3483劑創新高，其中打最多的是高端第二劑17萬6748人次，其次為BNT第一劑14萬0513人次。莫德納、AZ第二劑也分別有6.2萬人與1.3萬人接種。

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截至9月30日止，全國累計接種1588萬0889 劑疫苗，其中AZ接種932萬7099 劑、莫德納421萬8430劑、高端接種94萬2845劑、BNT139萬2515 劑。

▲對於在空曠的野外是否需要運動是否要戴口罩，陳時中將在周日做出詳細規範。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



行政院政委張景森今1日在臉書發文表示，上午詢問衛福部長陳時中「野外登山跑步需不需要戴口罩」，對方反問他「為什麼需要？」還說沒有這個防疫規定，只有太接近其他登山客時才要戴一下。

陳時中表示，同意張景森轉述兩人對話，基本上口罩相關規定周日（3日）會統一宣布，農委會也有反應，在田間只有一人耕作，若強制規定戴口罩的確有些不盡合理之處，加上9月以來本土案例減少，每天平均不到兩個個案，會對戶外空曠之處做一些鬆綁，周日會統一跟大家報告。

陳時中強調，他知道國人很重視戶外戴口罩一事，但在政策公布前，民眾在戶外還是要把口罩戴好，以免違規。

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