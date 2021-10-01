　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

39萬人打疫苗「單日新高」　陳時中後天宣布「戶外脫罩」

▲▼總統蔡英文接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲9月30日超過39.3萬人接種疫苗，是單日接種新高。（圖／記者李毓康攝） 

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮官陳時中在1日下午的疫情記者會指出，9月30日共有39萬3483人接種疫苗，是單日接種人數新高，另外對於野外登山或戶外空曠處是否戴口罩，也將在3日宣布詳細鬆綁規範。

陳時中公布9月30日疫苗接種人次，共打了39萬3483劑創新高，其中打最多的是高端第二劑17萬6748人次，其次為BNT第一劑14萬0513人次。莫德納、AZ第二劑也分別有6.2萬人與1.3萬人接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至9月30日止，全國累計接種1588萬0889 劑疫苗，其中AZ接種932萬7099 劑、莫德納421萬8430劑、高端接種94萬2845劑、BNT139萬2515 劑。

▲▼跑步。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲對於在空曠的野外是否需要運動是否要戴口罩，陳時中將在周日做出詳細規範。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

行政院政委張景森今1日在臉書發文表示，上午詢問衛福部長陳時中「野外登山跑步需不需要戴口罩」，對方反問他「為什麼需要？」還說沒有這個防疫規定，只有太接近其他登山客時才要戴一下。

陳時中表示，同意張景森轉述兩人對話，基本上口罩相關規定周日（3日）會統一宣布，農委會也有反應，在田間只有一人耕作，若強制規定戴口罩的確有些不盡合理之處，加上9月以來本土案例減少，每天平均不到兩個個案，會對戶外空曠之處做一些鬆綁，周日會統一跟大家報告。

陳時中強調，他知道國人很重視戶外戴口罩一事，但在政策公布前，民眾在戶外還是要把口罩戴好，以免違規。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
日本下任首相超親民！　一家4口擠議員宿舍
高鐵員工鑽漏洞「搶打莫德納第2劑」！　院方緊急回應
最敏感不是GG　醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起
花150元訂「蝦爆意麵」　她打開傻眼：瞎爆了
透視裝女神變加油妹　頂「渾圓2球」嬌喊：加飽加滿！
42高鐵員工混進診所「搶打莫德納第2劑」！　高雄衛生局證實了
直擊／黃秋生答「香港想法」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

39萬人打疫苗「單日新高」　陳時中後天宣布「戶外脫罩」

公費流感疫苗首日打氣不高？　陳時中喊話：可預防流感重症、死亡

2.5萬筆學習歷程檔案遺失　教育部公布最新進度：待處理6050件

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

MUZIK／匹茲堡交響樂團續約現任總監至2028

MUZIK／哈薩克鋼琴家拿下里茲鋼琴大賽首獎

10萬瓶AZ能多打6.2萬人　顧氏基金會發起捐「極低殘餘量空針」

文化部「推動實體書店發展補助」即日起受理申請！新增項目看這裡

花150元訂「蝦爆意麵」！她打開「沒配料」傻眼：真的瞎爆了

流感疫苗開打！高醫每天提供600人免費接種　符合對象曝

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

39萬人打疫苗「單日新高」　陳時中後天宣布「戶外脫罩」

公費流感疫苗首日打氣不高？　陳時中喊話：可預防流感重症、死亡

2.5萬筆學習歷程檔案遺失　教育部公布最新進度：待處理6050件

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做「這項檢查」

MUZIK／匹茲堡交響樂團續約現任總監至2028

MUZIK／哈薩克鋼琴家拿下里茲鋼琴大賽首獎

10萬瓶AZ能多打6.2萬人　顧氏基金會發起捐「極低殘餘量空針」

文化部「推動實體書店發展補助」即日起受理申請！新增項目看這裡

花150元訂「蝦爆意麵」！她打開「沒配料」傻眼：真的瞎爆了

流感疫苗開打！高醫每天提供600人免費接種　符合對象曝

樂天5局9保送！富邦狂打兩局拿7分　5局打完9比4領先樂天

眼周沒顧好讓你老5歲！「最強眼霜」盤點，撫紋超有感

國旅券再加碼「中籤率提升至22.6％！」　五倍券破1566萬人次

雷／《GP999》蔡冰期中名次暴跌！公開「1位候補」韓國竟換人

2小時完銷？　內政部突擊稽查「2房型僅銷售50戶」

高鐵員工搶打第2劑！鑽漏洞盧半天「為什麼不能打」　院方回應了

米蘭達7局9K無失分　連續16場優質先發續居三冠王

影／數學考六分也能變成算股高手 只因他掌握這個技巧

超商女店員哥心痛「不知為何出手這麼重」　屏檢察長探望說話了

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌！

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

女大生野外露出「M字腿解放雙球」！眾人一看驚呆

控制狂？3星座越愛你越想管你

更多熱門

相關新聞

12歲接種「科興疫苗」　馬來西亞有條件批准

12歲接種「科興疫苗」　馬來西亞有條件批准

馬來西亞日前接受了中國捐贈的100萬劑科興疫苗之後，隨後又在1日宣布，有條件批准12歲以上青少年，可以接種科興疫苗，這也是馬來西亞第二款批准使用於12歲以上青少年的疫苗。

高醫每天提供600人免費接種流感疫苗　符合對象曝

高醫每天提供600人免費接種流感疫苗　符合對象曝

日本莫德納混入金屬　調查曝：人為疏失

日本莫德納混入金屬　調查曝：人為疏失

新北滿12歲、校園專案未接種者「即起補打」

新北滿12歲、校園專案未接種者「即起補打」

桃園2國中生打完BNT身體不適！1人全身狂冒冷汗

桃園2國中生打完BNT身體不適！1人全身狂冒冷汗

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

即／花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！警消搜救中

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

花蓮飯店傳騎士遭壓　警方找到人了

漫波飯店倒塌瞬間曝！小客車驚恐急煞

Toyz全身脫光受檢進牢房　6室友陪他但沒互動

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

戶外有望脫口罩了！陳時中：週日宣布詳細鬆綁規範

焦糖哥哥打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

搶房人龍再現！寶咖咖11期案場遭擠爆　業者：我們也嚇到

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

呱吉驚爆「龍龍爆氣退群組」內幕

快訊／第十輪加開BNT！3族群符合資格

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面