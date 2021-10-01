彰化情侶檔「客製化偷竊」臉書開放下單　狂賣6波賺翻：感謝支持

記者柯沛辰／綜合報導

彰化一對吳姓情侶積欠銀行貸款，竟假扮農戶做起「無本生意」，先在臉書社團PO出蔬果照，強調「自產自銷」，開放網友客製化下單，再依訂單需求到他人菜園裡偷摘蔬果。由於價格僅市價6折，吸引不少人下單，但同一時間埤頭鄉農戶們則接連發現菜園遭竊，損失慘重，直到警方埋伏逮人，全案才曝光。

吳姓情侶檔是一對鴛鴦大盜，卻自稱「小農」，在臉書社團「埤頭人大小事」PO照寫道「青蔥一包40（半斤）特價三包100、苦瓜5條100元、酪梨3顆100元（2斤），請註明A+1或B+1以此類推...」，不僅加碼贈送火龍果、絲瓜，與網友約在附近的宮廟「交貨」，還發文「感謝大家支持」，行徑囂張。

▲彰化情侶檔把別人農園當「開心農場」，依客戶需求拔菜交貨。（圖／東森新聞）

事實上，這些蔬果都是情侶檔到附近農園偷來的，而且他們還採取「客製化偷竊」做無本生意，在臉書上已銷贓6個梯次。期間，有農民驚覺心血被偷，主動報案。警方獲報後，立刻展開埋伏，順利逮到2人，還搜出剛偷來的3大袋苦瓜，而且重達上百斤。

受害的林姓苦瓜農說，她之前還想說奇怪，園內的苦瓜怎麼一直不見，好的都被偷摘走，「都剩賣相差的，漂亮的好的都被扯下來，連這個袋子一個要十幾塊也被扯走」。另一名曾姓苦瓜農則無奈地說，「他們把我的菜園當成他們倉庫，我是昨天才知道，原來他們在臉書賣，欠什麼就來偷摘我的去賣」。

北斗分局中和派出所所長葉英哲表示，情侶檔的生意箱當地好，因為他們進行搜索發現，前幾次偷竊的贓物早已銷售完畢，「他們向銀行借錢，必須還錢，所以才在夜間行竊這些農作物，再銷贓販賣來進行還款」。全案訊後依竊盜罪偵辦。

▼許多網友見物美價廉，紛紛留言下訂，渾然不知買到贓物。（圖／東森新聞）

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