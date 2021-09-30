口罩設計冠軍染疫過世　「怪獸國度」作品激勵人心不恐懼

▲怪獸國度口罩。（圖／CSD中衛提供）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎全球肆虐，口罩成了必備的民生用品，CSD中衛與金士頓於去年底在亞太地區合辦口罩設計比賽，台灣、新加坡、馬來西亞等十國中，共3千多件作品參賽，CSD中衛將冠軍作品「怪獸國度」重新包裝成親子口罩，也提撥5%銷售額，捐弱勢團體做公益。不幸的是，作者卻於九月初因染疫離世。

CSD中衛指出，「怪獸國度」口罩作者「Yman.S」是一位馬來西亞的包裝設計師。童趣的畫風，將兒時記憶中的恐怖怪獸、每天在真實生活中上演的磨練與挑戰乃至於嚴峻的新冠疫情，全部化為一隻隻可愛討喜的小怪獸，鼓勵人們在面對困難時不再懼怕、勇敢奮戰，「Yman.S」於九月初因染疫離世，不過他在「怪獸國度」的創作仍留給大家滿滿的正面力量。

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行銷部經理周令怡表示，人生中難免遇上要打怪過關的時候，為了替困頓在疫情中的人們加油打氣，作者將讓人恐懼的新冠病毒轉變成一隻隻可愛小怪獸，五顏六色的獨眼怪、三眼怪和胖胖怪擠在一起調皮歡笑，希望舒緩人們長期抗疫的緊張情緒。

CSD中衛特地將這款「怪獸國度」重新包裝成親子口罩，分為大人款及兒童款，包裝袋暗藏玄機，整齊平放時會發現「Monster Nation」字體會連結起來，讓此款親子口罩融為一體，添增設計趣味，並且提撥銷售額5%，捐贈給「台灣行動兒童療育協會」及「社團法人台中市自閉症教育協進會」，希望幫助弱勢兒童順利打怪，突破人生難關。

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