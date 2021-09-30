人夫傳「神龍特寫」狂撩小三！她嬌喊：老公記得吃…正宮秒心碎

▲人夫傳送裸照、生殖器官特寫給小三，正宮一見心碎了。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名人妻發現丈夫在外有小三，丈夫還曾傳送多張裸照、生殖器官特寫給對方，小三也親密喊著她的枕邊人「老公」並貼心叮嚀要記得吃飯，令她頓時心碎，決定向丈夫及小三提告求償，日前法院判決出爐！

正宮主張，2019年8月間使用丈夫的手機時，發現手機內存有小三數十張個人照，雙方還互傳曖昧的對話，吐露愛意，甚至以「老公」、「老婆」稱呼彼此，除此之外，小三還要求丈夫要拍內褲照，丈夫也傳送裸照給小三，讓她心碎不已，精神上大受打擊，決定向丈夫及小三提告求償74萬元。

人夫辯稱，自己與小三只是網友，現實中並沒有見過面，雙方之間的言語也只是用網路互傳調情而已，否認發生性行為，認為妻子求償的金額過高；小三挨告後，沒有提出任何聲明或陳述。

彰化地方法院勘驗雙方對話、錄音檔發現，內容包括，「老公生日快樂，愛你喔」、「老公你吃飽了嗎？要記得吃喔，你要把自己身體照顧好，這樣你才能讓我幸福」、「老公情人節快樂，我愛你，送你三個吻。」而人夫也傳送裸照、生殖器官特寫給小三，認定2人確實侵害正宮的配偶權，判應連帶賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。