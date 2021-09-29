　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼國中女兒大街下跪道歉　虎媽還原始末了「要她將心比心」

▲▼ 彰化花壇 。（圖／鄉代翁啟祐提供）

▲花壇有名母親要女兒當街下跪道歉。（圖／鄉代翁啟祐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉民代表翁啟祐昨晚行經某超商前看到一群大人及穿著制服的國中學生在大街上咆哮爭執，其中1名母親竟要求就讀國中的女兒向小五女生下跪道歉，他立即出面制止反遭到對方怒嗆「我在管教女兒，叫她下跪是天經地義的事情」，因簡直成了另類親子霸凌，翁啟祐阻止並報警，消息傳出引爆網路熱議批評。而這名「虎媽」今天（29日）也趕緊還原整個事情始末。

翁啟祐29日進一步了解這名國中女學生母親狀況，這名母親向他說明並還原整件事發經過，主要是國中女兒為小五生打抱不平，因此在IG與其他網友有文字上的糾紛，到最後卻變成要小五生要自拍道歉影片上傳，昨晚得知後，便約了該名小五生與家長，到某超商前了解狀況。

▲▼ 彰化花壇 。（圖／鄉代翁啟祐提供）

翁進一步說，這名母親難過地對他說，當時她女兒態度不好，但她女兒怎麼勸就是聽不進去，才會跟她說「換成是你，我要你將下跪道歉的影片上傳網路，你的心裡會做何感想」，結果就這麼剛好被聽到這句話，「一切都是誤會一場」。

事發當時，翁啟祐向花壇分駐所報警，警方到場花了20多分鐘才將人勸離，經警方初步調查才了解，原來是一名小五女生與國中女生因社團問題在臉書互相開嗆，雙方約在超商談判後，國中女生的媽媽才會要女兒當眾下跪道歉。

社會處接獲通報後立即指派社工進行訪視，經查二名兒少疑不滿對方言論透過IG社群軟體互相開嗆，雙方相約超商門口談判。其一國中女學生家長要求女兒當場下跪道歉，此處理方式確有不當對待之虞，為維護兒少權益，不排除將本事件依兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第2款，及該法第102條第1項第4款，命其接受4小時以上50小時以下的親職教育輔導。

▲▼ 彰化花壇 。（圖／鄉代翁啟祐提供）

社會處表示，目前兩位兒少均已請家長帶回，評估尚無受害問題，社工將會同警政及教育等網絡單位共同服務，持續關注與維護兒少的生活、就學與照顧需求，並提供法律資源與其他提供適切的服務。翁認為，只是單純雙方學生在社團互相文字起爭執，有需要鬧到當街下跪，難道不知道會造成小孩心理上的陰影嗎，為避免未來造成相同問題發生，校方已經向他允諾會介入積極輔導處理。

私驗高端抗體罰不罰？禾馨「6月就報備」衛生局長直球對決　劇情大逆轉

G奶護理師租屋「色房東」降1萬包3條件…她不敢要了！鳳梨入珠49顆大升級可能不舉？

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
快訊／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押
疑遭館長諷刺賣假貨！　連千毅直播爆氣隔空開戰
快訊／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1／3」成廢鐵
北斗東螺溪驚見上萬隻肥大白蛆　里長硬著頭皮撈
同事上班太積極！她白眼：奴性重　網風向一面倒
交警「口交片」是假的！「比對不符」方仰寧下令偵辦
國小女師「教師節」墜樓！頭部重創送醫搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

快訊／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1／3」　駕駛慘死

逼國中女兒大街下跪道歉　虎媽還原始末了「要她將心比心」

「產學合作」免交SCI論文　他熬3年拿到博士再告教授「強迫技轉」

網瘋傳「口愛片」臂章追出台南警　「比對不符」方仰寧下令偵辦

國小女師「教師節」墜樓！頭部重創送醫搶救不治　親友悲痛崩潰

不只交警「口愛」還有警專生！警政署震怒急查　3編號破綻曝光

「租屋阿北輕生」彰化二林今晚送肉粽　臥雲法師回應了

蘇花改30日中午開放重機　傳逾百車集結「搶頭香」慶祝

桃園人別噴錢！10月交通大執法抓4違規　科技開罰重點路口一次看

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

進口車停社區大樓「遭磁磚砸毀」 原車價700萬起跳！管委會：賠2萬

東澳隧道駕駛不看燈「整排違規」　一路順暢無車他：以為自己開錯

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

陸大媽大爺硬闖比賽中球場！　吶喊加油撬壞鎖只為跳廣場舞

快訊／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

快訊／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1／3」　駕駛慘死

逼國中女兒大街下跪道歉　虎媽還原始末了「要她將心比心」

「產學合作」免交SCI論文　他熬3年拿到博士再告教授「強迫技轉」

網瘋傳「口愛片」臂章追出台南警　「比對不符」方仰寧下令偵辦

國小女師「教師節」墜樓！頭部重創送醫搶救不治　親友悲痛崩潰

不只交警「口愛」還有警專生！警政署震怒急查　3編號破綻曝光

「租屋阿北輕生」彰化二林今晚送肉粽　臥雲法師回應了

蘇花改30日中午開放重機　傳逾百車集結「搶頭香」慶祝

桃園人別噴錢！10月交通大執法抓4違規　科技開罰重點路口一次看

六都市長比其他縣市長多10倍　10種公職選舉保證金額一次看

快訊／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

質疑邱顯智、蔡壁如更換質詢順序　藍委：你們跟民進黨交換了什麼？

伍鐸轉戰味全龍穿紅色「重生」　50勝「Ｍ1」別具意義

威力彩27億頭獎3人分「1人最多8.1億」　可買1396張台積電

快訊／恐怖車禍！轎車遭兩大車夾殺「擠成1／3」　駕駛慘死

江俊翰「新戲11月播」陷三度染毒、多人運動　民視力挺態度變了！

YouTube公布平台上10大賺錢術！拍短影音月領28萬獎勵金

逼國中女兒大街下跪道歉　虎媽還原始末了「要她將心比心」

林立開路穩定又有破壞力　陳晨威歸隊也不會變動

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

社會熱門新聞

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

快訊／鈕承澤確定要關了！

女店員清秀照曝！慘被挖眼…母淚崩：心很痛

女店員「遭徒手挖眼」　網灌爆潘孟安臉書

2交警下崗「口愛」？警政署回應了

「恐怖挖眼男」震驚全台！他舉3悲劇：安全網呢

獨／挖眼男恐怖黑歷史曝　曾把狗活活咬死

無照高中生騎黃牌　撞車翻滾斷手送醫

台南葬儀社老闆遭正妹指控性騷　廁所輕生

爆乳妹不肯做全套　老司機火大報警抄店

更多熱門

相關新聞

彰化二林今晚送肉粽　臥雲法師回應了

彰化二林今晚送肉粽　臥雲法師回應了

臉書《二林人的大小事》今天下午緊急公告，今日20：30至22：00會有一場送肉粽儀式，當地里長證實，是一名阿北租屋客厭世上吊自殺，家屬決定舉辦送煞儀軌，路線從「大智街→南安路→信義路→建國路→二基→循二林溪往西至溪尾」，同時提醒當地鄉親晚上外出時，務必避開以上路線。

頭皮發麻！上萬隻白蛆侵入東螺溪　

頭皮發麻！上萬隻白蛆侵入東螺溪　

彰化二林「今晚送肉粽」路線曝光！

彰化二林「今晚送肉粽」路線曝光！

恐怖保母虐童案擴大　雲林4歲童手臂+背部大面積瘀青

恐怖保母虐童案擴大　雲林4歲童手臂+背部大面積瘀青

國中女與國小女臉書互嗆　母逼女兒大街下跪道歉

國中女與國小女臉書互嗆　母逼女兒大街下跪道歉

關鍵字：

花壇翁啟祐彰化下跪道歉

讀者迴響

熱門新聞

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

林依晨爆懷孕了！卸貨倒數「10月當新手媽咪」

江俊翰含淚出櫃！被爆「多人運動」又染毒

恐怖挖眼男抓到了！超商女店員恐失明

27億威力彩得主是3位年輕人！民營企業上班　「開心到頭昏」沒規劃下一步

台南葬儀社老闆輕生亡　生前和解失敗遭送辦

林依晨證實懷孕！親曝「確切預產期」

人妻做直銷搞上床！狂戰20回合…夫見滿身吻痕綠炸

屏東惡男沒戴口罩暴走　徒手挖女店員眼睛

中午截止！「AZ第2劑」符合資格者快登記　6大QA一次看

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　女店員慘況曝

快訊／鈕承澤確定要關了！

女店員清秀照曝！慘被挖眼…母淚崩：心很痛

更多

最夯影音

更多
前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...

前女F4 Amy被酗酒家暴夫「扯髮腳踹」　「手腳瘀青」露面暴哭：為兒子堅強起來...
騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

騎士耍帥派出所前表演「翹孤輪」警車剛出門巡邏就撞見追上開單

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

句句戳心！老師「說過的那些話」 上周教到哪、管秩序被無視發飆

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

史上最強螳螂「擁有見聞色霸氣」　大戰雷射火花！直接跳敵人頭頂

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面