逼國中女兒大街下跪道歉　虎媽還原始末了「要她將心比心」

▲花壇有名母親要女兒當街下跪道歉。（圖／鄉代翁啟祐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉民代表翁啟祐昨晚行經某超商前看到一群大人及穿著制服的國中學生在大街上咆哮爭執，其中1名母親竟要求就讀國中的女兒向小五女生下跪道歉，他立即出面制止反遭到對方怒嗆「我在管教女兒，叫她下跪是天經地義的事情」，因簡直成了另類親子霸凌，翁啟祐阻止並報警，消息傳出引爆網路熱議批評。而這名「虎媽」今天（29日）也趕緊還原整個事情始末。

翁啟祐29日進一步了解這名國中女學生母親狀況，這名母親向他說明並還原整件事發經過，主要是國中女兒為小五生打抱不平，因此在IG與其他網友有文字上的糾紛，到最後卻變成要小五生要自拍道歉影片上傳，昨晚得知後，便約了該名小五生與家長，到某超商前了解狀況。

翁進一步說，這名母親難過地對他說，當時她女兒態度不好，但她女兒怎麼勸就是聽不進去，才會跟她說「換成是你，我要你將下跪道歉的影片上傳網路，你的心裡會做何感想」，結果就這麼剛好被聽到這句話，「一切都是誤會一場」。

事發當時，翁啟祐向花壇分駐所報警，警方到場花了20多分鐘才將人勸離，經警方初步調查才了解，原來是一名小五女生與國中女生因社團問題在臉書互相開嗆，雙方約在超商談判後，國中女生的媽媽才會要女兒當眾下跪道歉。

社會處接獲通報後立即指派社工進行訪視，經查二名兒少疑不滿對方言論透過IG社群軟體互相開嗆，雙方相約超商門口談判。其一國中女學生家長要求女兒當場下跪道歉，此處理方式確有不當對待之虞，為維護兒少權益，不排除將本事件依兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第2款，及該法第102條第1項第4款，命其接受4小時以上50小時以下的親職教育輔導。

社會處表示，目前兩位兒少均已請家長帶回，評估尚無受害問題，社工將會同警政及教育等網絡單位共同服務，持續關注與維護兒少的生活、就學與照顧需求，並提供法律資源與其他提供適切的服務。翁認為，只是單純雙方學生在社團互相文字起爭執，有需要鬧到當街下跪，難道不知道會造成小孩心理上的陰影嗎，為避免未來造成相同問題發生，校方已經向他允諾會介入積極輔導處理。

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