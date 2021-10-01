大執法首日抓374件！闖紅燈最多　重機毒犯+酒駕全落網

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局配合交通部自10月1日起實施全國路口交通安全大執法，並在易肇事的路口取締，首日取締成果爆表，有374件違規，以闖紅燈及紅燈右轉187件最多，其中還攔查到2名酒駕、1名重機騎士持有毒品，3人除了闖紅燈被開單外，警訊後分別以酒駕涉公共危險罪嫌、及持有毒品等罪嫌移送。

▲交通大執法首日彰化警方取締。（圖／記者唐詠絮攝）

據警方統計，110年縣內發生路口交通事故計13,070件，占全般交通事故發生近6成，造成41人死亡、11,564人受傷，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多，行人違規開罰300元，車不讓人罰3600元，車闖紅燈罰金5400元最高。

▲車停紅燈越過白線。（圖／記者唐詠絮攝）

上午在彰化市中正路與中民街口，有民眾沒有看號誌燈變化逕自過馬路，也有車在號誌燈區內迴轉，甚至還有搶快闖紅燈，驚險萬分，大執法首日，警方就開出374件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉計187件最多，車不讓人20件，行人違反路權10件，全縣以員林地區違規案件最多。

▲交通大執法首日彰化警方取締。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除此之外，卦山所在彰基附近路口攔查闖紅燈，一名持居留證的泰籍外國人士酒駕，酒測值0.27；北斗警分局取締一名重機騎士違規闖紅燈，身上竟持有毒品；另外在溪州有一名騎士也酒駕，酒測值0.47。3人除了闖紅燈被開單外，分別以酒駕公共危險罪、持有毒品移送法辦。