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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趕快去打！　新北滿12歲、校園專案未接種者「即起補打」

記者蔡文鈴／新北報導

台北市疫苗不夠請求支援，新北市則提供8千劑疫苗，外界質疑為何新北有多餘的疫苗。對此，新北市副市長劉和然表示，經過盤點後有剩餘回報給中央，全部交由中央調配，下波疫苗中央也承諾會補足給新北，另外針對12歲以上，校園專案未完成接種者，今起至10月15日可至指定醫療院所補打。

針對支援北市疫苗的狀況，新北市副市長劉和然今（1）日下午召開疫情記者會表示，疫苗施打完畢後會立刻盤點 回報中央，由於現在疫苗是一批一批到貨，每批貨源也有期限，經盤整發現疫苗有剩餘，回報有剩餘疫苗，北市透過中央請求支援，全部交由中央條配，下一波依苗中央承諾會補足給新北市。

另外，劉和然表示，目前校園疫苗施打綠高達98.48％，還是有同學沒有施打，因此從今日起到10月15日，可至市內29所衛生所、17家醫院進行補打。

根據新北市統計，BNT校園專案自9月22日至30日接種狀況，已施打127所學校，實際施打人數15萬3128人，施打比率98.48％，不是症狀有2萬9587人，不適比率佔19.16％，請疫苗假4779人次。

第10輪疫苗餘10月6日進行施打，劉和然提醒，65歲以上長者在7月22日前接種第一劑AZ，安排於10月6日接種疫苗，未設籍於新北市的民眾，請於10月4日前前往現居區公所登記，領取通知單。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內無新增本土病例，另有11例境外移入，確診個案1人死亡。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案6426)，為60多歲女性，有慢性病史及萬華區活動史，今(2021)年5月19日出現咳嗽、發燒等症狀，5月22日因快篩陽性由衛生單位安排隔離，5月27日確診，5月31日收治住院，7月23日解除隔離，9月29日死亡。

▼新北校園疫苗接種作業。（資料照／新北市府提供）

▲▼侯友宜22日「視察COVID-19疫苗校園接種作業」。（圖／新北市府提供）

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