新北金山國小「瘋文資」　無形文化資產「蹦火仔」線上學

▲新北金山國小「瘋文資」學童對小魚取景框覺得很有趣。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局與學校合作，走進校園推出「瘋文資」系列課程，今（1日）文化局帶領文化資產擬人化角色「阿資」，前進金山區金山國小，透過沉浸式動態繪本搭配動手做文資，帶領學生認識在地知名金山蹦火仔，課程有趣有好玩，讓學生全方位感受無形文化資產「蹦火仔」之美。

課程一開始，透過網路視訊由文化局打造文化資產擬人化角色「阿資」帶領大家到金山玩樂，並透過文資繪本動畫，讓學生了解自己家鄉的捕魚技術，竟是世界上瀕臨消失的文化，課程中金山國小學生們利用mind mapping分享想法，深入的從聲音／火光的工具、光線及色彩的變化、利用「小魚兒取景框」跟著魚兒的游徑，尋找迷人的聲、色、光。

▲藉由繪本動畫來引介紹蹦火仔的捕魚方式。

還有彩繪「聲響小樂器」，讓孩子們沉浸在磺火捕魚的世界中，全方位感受無形文化資產「蹦火仔」，更能領略保護傳承這項捕魚技法的重要性，參與的學生都覺得上了豐富有趣的一課，也讓自己更了解金山的美、金山的好，也更愛金山。金山國小五年忠班郭家銘說，蹦火仔是利用魚的趨光性來捕魚，以後若有外地人來到金山，我可以跟他們介紹蹦火仔的傳統捕魚，為保存文化資產盡一份心力。

金山國小校長顏顯權表示，金山國小的課程長期以來就結合在地特色，推動學校特色、校訂課程，會帶領孩子到金山各地遊學、踏查及培訓「小小解說員」，讓孩子能認同金山、愛護金山及傳承金山在地的文化；金山蹦火仔不僅是在地古老的漁法，也是金山八景之一的「磺港漁火」，更是世界僅存少數會利用這種方式捕魚的地方，這一次結合校園「瘋文資」的活動更深入的介紹及傳承「金山蹦火仔」給金山的孩子，特別有意義。

▲學童手拿小魚取景框上下前後的變化魚群路徑。

這次推廣課程所產生的教案，未來也將分享給新北市的其他學校，希望他校也能跟進推廣文化資產，持續挖掘學校周邊的文資小故事。後續還有傳統藝師到金山國小、坪林國小、林口嘉寶國小、新店雙峰國小與烏來德拉楠民族實驗小學等校示演北管和布袋戲，藝師示演將再搭配預錄介紹影片，讓文資體驗課程更加多元有彈性。未來相關文化資產推廣課程將統整為線上教學資源，並於「新北市文化局」官網公開分享。

▲學童們統整蹦火仔重要的資訊，簽名願當一個文資保護者。

▲學生開心的展示動手做的聲音樂器。

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