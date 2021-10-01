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輪到你了？第十輪BNT加開10／4起預約　圖解4大疫苗最新施打時間

▲12~18歲學生族群陸續接種BNT疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

▲BNT疫苗加開3族群施打。（圖／記者黃孟珍攝）

記者張乃文／整理報導

BNT疫苗陸續抵台，累計至今已到貨305萬劑，另外我國自購的65.6萬劑AZ也於昨天下午抵達。有鑑於疫苗接續補足，指揮中心也調整施打對象及時程。第十期不只第2劑AZ及高端疫苗可接種，也加開了第一劑BNT疫苗預約，施打時間自10/7至10/14。

▲▼1001各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）

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▲各廠牌疫苗最新到貨與施打時程。（圖／ETtoday製）※點圖放大

AZ

我國政府自購65.6萬劑AZ於9/30到貨，目前透過政府採購、COVAX平台配送以及各國捐贈，AZ總到貨數已突破千萬，達到1053萬劑。

指揮中心規劃，第10輪疫苗提供第二劑AZ給民眾接種，只要在7/22前符合已接種AZ疫苗第一劑的50歲至64歲民眾（符合資格且先前已經意願登記過）都可以施打。預約時間從10/4上午10時至10/5下午4時止，預計10/7至10/14開放接種。至於65歲以上符合AZ第二劑接種資格民眾，將由地方政府造冊接種。

 ▲ 稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

莫德納

莫德納近期一次到貨為9/17，指揮官陳時中透露，近期莫德納應該還有機會再到貨，屆時會再跟外界報告。目前可施打者為，若已在7/16前接種過第一劑且間隔滿10週以上的70歲以上長者或是60歲以上原住民，將由地方衛生局造冊施打。

▲已有長者進行第二劑莫德納疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲莫德納目前安排70歲以上長者且與第一劑已間隔10周者，進行第二劑接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

BNT

指揮中心公布，第十輪加開3類人可預約施打BNT，包括9/29以前完成意願登記的63~18歲第九類對象、64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群。

預約時間自10/4上午10時至10/5下午4時開放；施打時程則是10/7至10/14，根據指揮中心最新統計，符合資格者約38萬人。

▲▼首批客製化標籤BNT到貨。（圖／指揮中心提供）

▲BNT疫苗近期陸續到貨。（圖／指揮中心提供）

高端

第十輪可預約施打的包含高端第二劑，符合資格者為9/8前接種第一劑民眾，指揮中心指出，預約時間自10/4上午10時至10/5下午4時開放；施打時程則是10/7至10/14。不過，指揮中心昨日也表示，無論第一劑或第二劑高端，只要符合施打資格者，可直接洽詢地方衛生局或部立醫院確認後預約。

▲▼第十輪疫苗加開BNT。（圖／指揮中心提供）

▲第十輪疫苗加開BNT。（圖／指揮中心提供）

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