金門「65歲以上長者」莫德納第二劑開打！楊鎮浯視察4大接種站

▲楊鎮浯2日前往大型接種站視察莫德納第二劑施打狀況。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門第二劑莫德納疫苗開打，規劃65歲以上長者優先施打，縣內也設有4大型接種站。縣長楊鎮浯指出，在莫德納第二劑的施打上，金門可說是已經走在全國的前面，期盼疫苗覆蓋率能夠提高，創造相對免疫的環境，讓民生產業可以逐步恢復正常。

楊鎮浯2日視察大型接種站，並表示，有關莫德納疫苗第二劑的施打，金門地區已經走在全國的前面，「我們安排65歲以上的長輩到大型接種站來做施打，這是第一；第二，這個有關這個第二劑的疫苗的部分，的確在金門地區莫德納第二劑覆蓋還有一點缺口，但是我們會在這個今天跟明天大型接種站施打完畢之後，檢視手上還有的劑量，然後來規劃向下修正，將還沒有覆蓋的盡量再來做施打。」

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楊鎮浯說，疫苗若還有不足的地方，會再跟中央爭取，「如果這個莫德納的覆蓋率能夠提高、常住人口的覆蓋率能夠提高，金門地區就可以慢慢地創造一個相對免疫的環境。這樣子我們在很多民生跟產業上面也都可以逐步恢復正常，所以我們今天來看這個整體的施打，他的狀況基本上還是算平順，我們在鎮公所以及村里的配合之下，整個的秩序都非常的良好，也做到了分流、分區，那這個部分我們會持續的再來推動。」