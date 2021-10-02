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LIVE／「口罩微解封」陳時中預告這裡不行　14:00最新說明

生活中心／台北報導

中央流行指揮中心今日14:00將召開記者會，說明最新疫情。第十輪疫苗加開BNT，第九類族群全納入，而第十一輪對象是否開放給49歲以下的中壯年族群？另外，指揮官陳時中昨日透露周日將公布戶外口罩鬆綁措施，以及傳出雙鐵員工「闖關」偷打莫德納第2劑，相關議題預料記者會中也將一併說明。

莫德納疫苗第二劑目前只開放一至三類以及75歲以上長者接種，不過昨日爆出有雙鐵員工自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所打第二劑，不過實際上，高鐵工作人員應為第七類「維持社會運作之必要人員」。高雄市衛生局證實，經查有42名高鐵台中站人員到聯合醫院接種，因院內系統有漏洞，未依身份類別接種是明顯的錯誤，目前已提醒合約醫療院所並要求改正。

對此，陳時中上午回應，「基本上我們的瞭解，高雄幾家醫院在預約系統裡面沒有把區隔弄出來，有些就預約到了」，醫院後來有發現，但因為人已到醫院，醫院也幫忙接種。陳時中說，會請衛生局調查，若有相關疑義會請法務組研議。

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另外，陳時中昨日在記者會上透露，週日會宣布口罩鬆綁措施，未來戶外登山、運動有望脫口罩。他上午則進一步表示，會就各單位報上來的需求做整理，「但夜市邊走邊吃還是不行！」詳情會再與國人報告。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

第一批54萬劑客製化標籤BNT疫苗9/30抵台後，10/1又有67萬劑到貨。陳時中昨日表示，該批疫苗效期到2022年2月10日，BNT累積到貨305萬劑。指揮中心也宣布第十輪加開BNT第一劑，9/29以前完成意願登記的第九類對象全都打得到，64歲以上的一般民眾與18~22歲年輕族群也符合接種對象，共有38萬人可以在第十輪打到。

指揮中心先前公布第十一輪也打BNT，預計10/13～10/20開打。發言人莊人祥公布接種對象，約有112萬人符合接種資格，因為校園缺口人數減少14萬人，會就釋出疫苗數進行人數精算，49歲以下的一般民眾也有望打到。

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