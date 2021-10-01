▲金門今普發3000元振興券，他一人爽領23份「捧走69000元」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門3000元振興券今（1）日開始一連三天在全縣5鄉鎮35個村里、41個領取點發放，一早縣長楊鎮浯即偕工作團隊巡迴各領取點，實地關心發放情形。其中，一名男子一個人就領走23份，共有69000元，他表示，是代替家人來領券，並大讚縣府政策很好！很好！

楊鎮浯今先後至金寧湖埔村及金城西南門里辦公處關心領券鄉親，一大早現場也擠滿眾多領券民眾。楊鎮浯表示，縣府發放5000元紓困金協助民眾度過難關，再發3000元振興券刺激和活絡地方內需經濟，加上中央5000元五倍券，相信金門整體市場景氣一定能振作起來。

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▲▼金門今普發3000元振興券。（圖／記者林名揚翻攝）

領券現場也直擊到，一名男子手上捧著好幾十份振興券，他表示，今天是代替家人來領券，一共就領了23份，捧走69000元。被問及振興券要怎麼用？男子表示要拿去繳小朋友的學費，其他的帶回家後會拿給家人們使用。他也大讚縣政府的政策很好，可以振興經濟。

▲▼金門今普發3000元振興券。（圖／記者林名揚翻攝）

今年金門3000元振興券新增100元面額、限制不得用於金酒寧山庫批酒，希望能協助到地區中小型商家，共同刺激內需消費，活絡金門地區消費動能。縣府也超前部署成立「金門振興券商家加碼促銷活動專區」，已有超過70家業者積極推出消費滿額打折、買一送一及消費滿額贈禮等搭券促銷方案。