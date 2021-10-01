快訊／日本真子公主婚期決定了！　宮內廳：將於10月26日結婚

▲日本真子公主和未婚夫小室圭即將結婚。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本宮內廳在當地時間1日下午2時宣布，真子公主和未婚夫小室圭將在10月26日提交結婚登記，宮內廳也在記者會中說明不舉辦傳統婚禮儀式、不領取「一時金」等相關細節，兩人也將在結婚後一同前往美國生活。這場記者會由皇嗣職大夫加地隆治主持，宮內廳長官西村泰彥也將在之後接受訪問。

宮內廳在記者會中表示，真子公主因為自己和小室圭持續受到外界攻擊，目前被診斷出罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。

日本文仁親王與紀子妃的長女真子公主時隔多年終於要和小室圭結婚，宮內廳1日下午在秋篠宮官邸旁的赤坂東邸舉辦記者會說明細節。先前有消息指出，為了避免遭到外界抨擊，身為內親王的真子公主自願放棄等同嫁妝的「一時金」，這筆金額高達5250萬日幣（約新台幣3823萬元），同時也不舉行傳統婚禮儀式。

真子公主將會成為日本戰後首位因結婚脫離皇室卻沒有領取一時金的女性皇室成員，同時也是首位沒有舉辦婚禮儀式的女性皇室成員。

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小室圭與真子公主2017年召開記者會宣布即將訂婚後，男方優秀的學歷背景與深刻的五官瞬間贏得國民好感，然而不久後小室圭的母親被爆出與前未婚夫有金錢糾紛，引發熱議，兩人只好無奈地延後婚期。

▲小室圭8月27日從美國學成歸國。（圖／達志影像／美聯社）



然而正當輿論處於最高點時，小室圭卻突然將真子公主留在日本長達3年，獨自赴美留學，終於在8月27日返國，當時他身穿藍色襯衫與黑色西裝，並頂著一頭引發熱議的長髮馬尾出現在成田機場，也讓許多較為保守的日本民眾無法接受。

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