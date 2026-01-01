LIVE／史上最大水晶球落下！　紐約時報廣場百萬人喜迎2026

記者陳宛貞／綜合報導

全球喜迎2026年，美國紐約時報廣場跨年倒數也將登場，現場預估有百萬人潮湧入歡慶，另有逾10億觀眾透過線上直播共襄盛舉。今年特別的是降球儀式採用2025年11月全新亮相的第9代水晶球「星座球」（Constellation Ball），不過想親眼見證得先做好對抗低溫和漫長等待的準備。

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年預估吸引百萬人到場。（圖／路透）

歷年最大的「星座球」重達5600公斤、直徑3.8公尺，鑲嵌5280顆手工雕琢的沃特福（Waterford）水晶，每片水晶圓盤都有獨特的圖案，傳達「無限歡樂、無限光明、無限新開始」的主題意涵，午夜零時在多達1360公斤的五彩紙花中降下。

根據時報廣場官方發布的資訊，跨年晚會從當地12月31日下午6時（台北時間1月1日上午7時）正式開始，由黛安娜羅絲（Diana Ross）、Little Big Town、瑪倫莫里斯（Maren Morris）等藝人輪番獻唱。

▲▼ 女團LE SSERAFIM、歌手Ciara登上時報廣場跨年演出。（圖／路透）



值得注意的是，今年水晶球照慣例落下後將點亮紅白藍3色設計，接著重新升起至2026年標誌上方，為美國建國250周年做準備，待7月4日國慶日再次降下。

但氣象預報顯示，紐約31日最高氣溫僅攝氏0度，午夜將降至零下約1度，且強風將使體感溫度降至零下6度左右。且主辦單位稱活動區域內不設置任何廁所設施，但想搶占前排的民眾建議下午2時以前入場，可能需在嚴寒中等待逾10小時。安檢措施也相當嚴格，禁止攜帶背包、雨傘、折疊椅、野餐墊、無人機及酒精飲品。

儘管條件嚴苛，這項傳統盛事自1907年延續至今，除1942和1943年因二戰中斷外，每年都吸引全球目光。





▲▼ 民眾在嚴寒中迎接跨年，現場維安嚴密。（圖／路透）