　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

LIVE／史上最大水晶球落下！　紐約時報廣場百萬人喜迎2026

記者陳宛貞／綜合報導

全球喜迎2026年，美國紐約時報廣場跨年倒數也將登場，現場預估有百萬人潮湧入歡慶，另有逾10億觀眾透過線上直播共襄盛舉。今年特別的是降球儀式採用2025年11月全新亮相的第9代水晶球「星座球」（Constellation Ball），不過想親眼見證得先做好對抗低溫和漫長等待的準備。

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年預估吸引百萬人到場。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

歷年最大的「星座球」重達5600公斤、直徑3.8公尺，鑲嵌5280顆手工雕琢的沃特福（Waterford）水晶，每片水晶圓盤都有獨特的圖案，傳達「無限歡樂、無限光明、無限新開始」的主題意涵，午夜零時在多達1360公斤的五彩紙花中降下。

根據時報廣場官方發布的資訊，跨年晚會從當地12月31日下午6時（台北時間1月1日上午7時）正式開始，由黛安娜羅絲（Diana Ross）、Little Big Town、瑪倫莫里斯（Maren Morris）等藝人輪番獻唱。

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

▲▼ 女團LE SSERAFIM、歌手Ciara登上時報廣場跨年演出。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

值得注意的是，今年水晶球照慣例落下後將點亮紅白藍3色設計，接著重新升起至2026年標誌上方，為美國建國250周年做準備，待7月4日國慶日再次降下。

但氣象預報顯示，紐約31日最高氣溫僅攝氏0度，午夜將降至零下約1度，且強風將使體感溫度降至零下6度左右。且主辦單位稱活動區域內不設置任何廁所設施，但想搶占前排的民眾建議下午2時以前入場，可能需在嚴寒中等待逾10小時。安檢措施也相當嚴格，禁止攜帶背包、雨傘、折疊椅、野餐墊、無人機及酒精飲品。

儘管條件嚴苛，這項傳統盛事自1907年延續至今，除1942和1943年因二戰中斷外，每年都吸引全球目光。

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

▲▼ 民眾在嚴寒中迎接跨年，現場維安嚴密。（圖／路透）

▲▼ 美國紐約時報廣場跨年。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

瑞士酒吧成熔爐！　17歲少年1動作救無數人

快訊／墨西哥發生6.5強震

台積電ADR大漲5.19％！　AI持續點火美股收高319點

更多熱門

相關新聞

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

長榮航空1架紐約飛往台北BR31航班，25日轉降大阪關西機場時，竟有2名疑似台灣旅客被檢查出攜帶槍枝。對此，長榮航空表示，該航班因天氣轉降，並依規定安排旅客下機安檢，過程中發現旅客攜帶不符規範物品，已交由執法單位處理。

緊急狀態！　美國逾9000航班取消延誤

緊急狀態！　美國逾9000航班取消延誤

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

柴犬聚會「氣氛超I」　0互動主人傻眼

柴犬聚會「氣氛超I」　0互動主人傻眼

關鍵字：

跨年倒數星座球紐約水晶球寒冷天氣

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面