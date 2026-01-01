　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉王子年度收入曝光！　一家五口9億元開銷全靠「這筆錢」

威廉王子和妻子凱特王妃，在英國王室和全球擁有影響力。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲威廉王子和妻子凱特王妃，在英國王室和全球擁有影響力。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國王室近日公布最新年度財報，顯示威廉王子（Prince William）一家人在2024至2025財政年度的主要財務來源。報告指出，威廉與妻子凱特王妃（Kate Middleton），透過「康瓦爾公爵領地」（Duchy of Cornwall）獲得約2290萬英鎊（約新台幣9億6,559萬元）的可分配收入，用於一家五口的公務、私人與慈善相關支出。

這筆錢不是薪水？　王室年度財報怎麼來、怎麼用？

康瓦爾公爵領地是英國王室歷史最悠久的資產之一，由愛德華三世（King Edward III）於1337年設立，主要用於英國君主長子的開銷。該地產橫跨英格蘭與威爾斯地區的23個郡，總面積約13萬英畝，涵蓋農地、住宅與商用資產，整體估值超過10億英鎊（約新台幣421億元）。威廉在父親查爾斯三世（King Charles III）2022 年登基後接手這筆資產，2024至2025財年則是他以康瓦爾公爵身分運作的第2年。

其實，這筆收入並不是一般意義上的「薪水」，而是用來支應威廉、凱特及3名子女——12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與7歲路易王子（Prince Louis）在官方公務、私人生活與慈善活動的相關支出。

威廉王子年度收入曝光！　一家五口9億元開銷全靠「這筆錢」

▲威廉王子一家五口擁有高人氣。（翻攝princeandprincessofwales IG）

英國王室強調，威廉需就康瓦爾公爵領地獲得的收入繳納所得稅，扣除家庭相關支出後，再計算稅額，顯示王室財務仍遵循現代稅制規範。

除了財務方面，威廉近年在王室的角色也持續擴大。2024 年度報告中提到，他接手多項新的王室贊助職務，包括成為英格蘭足球總會的贊助人，正式接替已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的位置。此外，他也出任威爾斯衛隊慈善機構、康瓦爾皇家農業協會，以及維多利亞十字勳章、喬治十字勳章協會的相關職務。

不只管錢還能「帶貨」？　威廉、凱特2026年擁有重要新角色

而在新的一年，威廉和凱特的王室影響力也將進一步提升。兩人將在2026年春季正式成為「皇家認證授予人」（Grantors of Royal Warrants），為歷史悠久的品牌、企業頒發「皇家認證」。皇家認證是英國最高等級的品質背書，獲得授權的品牌可在5年內使用王室徽章進行宣傳，對商業價值影響深遠。

凱特也成為自1910年瑪麗王后以來，超過115年第一個獲得「皇家認證授予人」殊榮的威爾斯王妃，過去她在時尚、生活領域創造鉅額經濟效益，具有高度影響力，她所授予的皇家認證，預料成為企業爭相角逐的目標。


更多鏡週刊報導
威廉王子3子女「御用保母」服務11年授勳！　不只會帶小孩還「精通十八般武藝」
凱特王妃攜10歲夏綠蒂公主「母女鋼琴首秀」！　作曲家驚喜點評：好得不得了
哈利王子、梅根「第11位公關走人」！　卡戴珊生日照爭議成導火線

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

計程車後座「肉體交疊」活春宮照片曝！　泰司機怒控俄國情侶檔

酷航爆內賊！31歲空少「飛機上偷現金」366次　2年內得手97萬

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

【A-Lin初戀地點爆紅】現任房客驚喊：不是我啦！XD

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

瑞士酒吧成熔爐！　17歲少年1動作救無數人

快訊／墨西哥發生6.5強震

台積電ADR大漲5.19％！　AI持續點火美股收高319點

更多熱門

相關新聞

鴻華先進電動車售價曝光！　專家看衰：看得出是匆匆忙忙

鴻華先進電動車售價曝光！　專家看衰：看得出是匆匆忙忙

在「2026台北新車暨新能源車大展（簡稱「2026台北車展」）」前兩週，鴻華先進宣布取得納智捷，更在2025年聖誕節當天一早端出Bria誠意價格，但BRIA真正首度面向消費市場正是在2026台北車展。鴻華先進做為開展前一天VVIP日第一個對車業及媒體展示的品牌，獲得的評價不一，如：「從納智捷換成Foxtron，光環未必能延續，得看消費者買不買單！」至於鴻華先進要打造的代工模式能否順利突圍，台灣車業人士觀望居多。

家樂福要改名！網掀命名大戰「1名字被嫌爆」

家樂福要改名！網掀命名大戰「1名字被嫌爆」

政大人回憶-1！40年「今日書局」正式熄燈

政大人回憶-1！40年「今日書局」正式熄燈

救護車「119貼反」是大出包？消防局揭真相

救護車「119貼反」是大出包？消防局揭真相

賓賓哥言語霸凌粉絲！　1個月「佛牌沒買5萬」就踢出群組

賓賓哥言語霸凌粉絲！　1個月「佛牌沒買5萬」就踢出群組

關鍵字：

英國王室威廉凱特康瓦爾公爵鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面