美股「連3年雙位數收漲」創新高！　台積電ADR收盤勁揚逾4美元

▲美股2025雙位數收漲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美股在2025年最後一個交易日震盪收低，但全年表現仍然亮眼，道瓊工業指數、標普500指數與那斯達克指數連續第3年創下歷史新高，全年漲幅都達雙位數。台積電ADR當天收漲逾4美元。

聖誕老人行情淡 美股連3年雙位數收漲

回顧全年，市場在AI相關投資熱潮帶動下持續走高，但期間仍多次受到美國對等關稅政策、國際衝突升溫，以及估值偏高疑慮干擾，走勢並非一路順風。進入12月後，年底慣例的「聖誕老人行情」未能明顯發酵，投資人選擇在累積可觀獲利後暫時觀望，將重要布局延至假期結束。

儘管年末幾個交易日表現平淡，道瓊工業指數12月仍連續第8個月收漲，全年累計上漲12.97％；標普500指數全年上漲16.39％；那斯達克指數全年漲幅達20.36％，3大指數同步完成連續3年創高的紀錄。

2025最後一天四大指數全跌

道瓊工業指數下跌303.77點或0.63％，收在48,063.29點。

那斯達克指數下跌177.09點或0.76％，收在23,241.99點。

標普500指數下跌50.74點或0.74％，收在6,845.50點。

費城半導體指數下跌85.97點或1.20％，收在7,083.13點。

個股方面，台積電ADR上漲4.34美元或1.45％，收在303.92美元；特斯拉下跌4.52美元或1.00％，收在449.72美元；輝達下跌1.04美元或0.55％，收在186.50美元。