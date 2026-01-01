南韓元旦急凍！多地跌破零下15度　寒流最強時點曝光

▲南韓民眾參加跨年活動，迎接2026年。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

南韓在2026年新年伊始即迎來強烈寒流。韓聯社引述韓國氣象廳預報指出，元旦當天全國多數地區天氣晴朗，但清晨氣溫明顯下探，多地低溫跌破攝氏零下10度，京畿道內陸、江原道內陸與山區，以及慶尚北道部分地區，最低溫恐逼近零下15度。

元旦清晨多地探零下15度 寒流2日達最強



氣象資料顯示，1日全國清晨最低氣溫介於攝氏零下16度至零下4度之間，白天最高氣溫僅零下7度至3度。主要城市方面，首爾與仁川最低溫均約零下11度，白天仍維持在零下；釜山則相對溫和，最低溫約零下4度，最高溫可達攝氏2度。

首都圈、江原道等地發布寒流警報



目前，首都圈、江原道內陸及高山地區、忠清北道與忠清南道內陸部分地區、慶尚北道內陸，以及全羅北道東部，已發布寒流警報。氣象部門不排除依天氣發展，擴大預警範圍或升級警戒等級，並預估這波低溫將於2日清晨達到最強，最低氣溫可能進一步下探至攝氏零下17度。

降雪方面，全羅道西部沿海與全羅北道南部內陸自1日夜間起可能出現降雪，忠清南道西海岸、全羅北道沿海與南部內陸、全羅南道西部及濟州道，則有降雪或降雨機率。相較之下，東部地區天氣持續乾燥，江原道東海岸及山區、大邱、釜山、蔚山與慶尚南道部分地區，已發布乾燥警報，提醒民眾留意火災風險。